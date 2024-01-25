Этот простой и быстрый рецепт оладий из овсянки с добавлением яблока станет великолепной идеей, чтобы разнообразить свои завтраки.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", кулинарная блогер Татьяна Юшина предложила украинцам рецепт вкуснейших овсяных оладий с яблоком.

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"Очень вкусные и полезные оладьи на овсянке. Разнообразьте свои завтраки этим рецептом!", – советуйте кулинар.

Для приготовления овсяных оладий с яблоком нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

1 яйцо

1 стакан кефира

1 яблоко

щепотка соли

0,5 ч.л. соди

сахар – по вкусу (блогерка вообще не добавляет)

мука – если тесто получится жидкое, то может понадобиться 1-3 ложки

Сначала заливаем овсяные хлопья кефиром и оставляем их на 10-15 минут. После этого добавляем соль, сахар, соду, яйцо, яблоко, натертое на большой терке и хорошо все перемешиваем до однородности.

При необходимости можно добавить в тесто немного муки.⠀

"Если тесто получилось жидкое, а такое может быть, если яблоко очень сочное, добавить 1-2 ложки муки", – объяснила Татьяна Юшина.

Жарим овсяные оладьи на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне с обеих сторон.

Подписчики кулинарки опробовали этот рецепт оладий и поделились впечатлениями:

"классный рецепт! только что приготовила, вкусно😍";

"Овсяные оладьи – сказка!! И с яблоками делала, и с черникой, и с голубиной!! Быстро, вкусно и для желудка не тяжело";

"Готовила, очень и очень вкусные оладьи, делала из цельнозерновой овсянки, СУПЕР 🔥".

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