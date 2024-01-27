Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделатьвкусные блинчики, прямо как в детстве. По словам кулинара, такой вариант блинов получается универсальным и очень нежным.

Ингредиенты:

500 г молока

190 г муки

2 яйца

Щепотка соли

35 г сахара

35 г растительного или сливочного масла

Приготовление:

В миске смешайте 200 г молока, яйцо, сахар, соль и муку. Венчиком тщательно перемешайте, получив густое тесто без комочков, схожее по консистенции с сметаной, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте оставшееся молоко и продолжайте перемешивать, чтобы получить однородное тесто.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разогрейте растительное или сливочное масло до теплого состояния. Влейте его в тесто и еще раз хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Смазывайте ее маслом перед каждой порцией теста.

Наливайте тесто на сковороду, распределяя его по поверхности, чтобы получить тонкий блин. Обратите внимание на ровные края блинов.

Жарьте блины с обеих сторон до золотистой корки.

При желании, из этих блинов можно делать блинчики. Для этого можно начинать их начинкой по вашему вкусу, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Подавайте готовые блины горячими с медом, вареньем, сиропом, ягодами или фруктами.

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