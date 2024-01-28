Пикантный салат из пекинской капусты – иногда именно то, чем можно себя порадовать, разнообразить меню или просто перекусить.

Салат из пекинской капусты отлично подойдит к блюдам на обед или ужин. Готовить его быстро и просто, а со вкусами всегда можно экспериментировать.

Ведь с пекинской капустой хорошо сочетаются мясные ингредиенты, консервированная рыба, крабовые палочки, овощи. Дополнять вкусы можно с помощью заправок и специй.

Именно благодаря специям салат из пекинской капусты можно придать мотив корейских блюд.

«Вроде, как по-корейски», – говорит о рецепте этого салата автор блога с рецептами «moya_kulinarna_knyga».

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: небольшая пекинская капуста, 1 морковь, 2 – 3 зуб. чеснока, 1 ч.л. молотого кориандра, 1 ч.л. паприки, 0,5 ч.л. черного перца, 1,5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 6 ст.л. яблочного или винного уксуса, 30 мл растительного масла.

Ход приготовления следующий – сначала режем капусту на половинки, а затем каждую половинку еще на половинку.

Перекладываем в глубокую миску. Следующий шаг – в пол литрах воды растворяем 1 чайную ложку соли. Заливаем капусту соленой водой и оставляем на 15 минут.

Натираем морковку. Выжимаем чеснок.

«Просоленную капусту вынимаем из воды и разрезаем каждую часть еще на 3-4 части (на средние кусочки). Добавляем все специи и уксус. Здесь учитываем, что 1 ч.л. соли мы дали в воду, поэтому сейчас добавляем только оставшиеся 0,5 ч.л.», - рассказала кулинар о ходе приготовления этого салата из пекинской капусты.

Салат из пекинской капусты.



Далее масло нагреваем и горячим заливаем в капусту, перемешиваем.

«Ставим в холодильник на 8-9 часов, а лучше на ночь, чтобы промариновалось все», - рассказала автор блога о последних шагах в приготовлении салата из пекинской капусты по-корейски.

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