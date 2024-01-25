Этот салат из пекинской капусты имеет оригинальные вкусовые сочетания и заправляется отличным и ароматным соусом, который готовится всего за минуту.

Салат из пекинской капусты готовится быстро, просто, а по вкусу всегда отличный. Ведь можно экспериментировать со вкусами, добавлять разные ингредиенты. И заправлять не просто майонезом, а интересными и вкусными соусами, которые легко сделать самому. Но вкусным салатом из пекинской капусты будет и с домашним майонезом, или с добавлением в майонез сметаны.

Об еще одном рецепте салата из пекинской капусты рассказала автор кулинарного канала Екатерина Мовчан.

«Свежесть капусты, пряность моркови, копченость мяса, нежность сыра и хруст орешков. Вкусное сочетание удачно подчеркивает йогуртово-горчичная заправка. Кстати, заправку можете заменить обычным майонезом, получится тоже очень вкусно», - отметила фудблогер.

Салат из пекинской капусты.

Итак, для приготовления салата понадобятся следующие ингредиенты: 1 небольшая или половина крупной пекинской капусты, 200г балыка, ветчины или другого копченого мяса, 150г твердого сыра, 100г грецких орехов, 4 вареных яйца, 200г морковь.

Для заправки понадобятся 200г греческого йогурта, 2ст.л. мягкой горчицы, соль и молотый перец по вкусу.

Салат из пекинской капусты.

Пекинскую капусту тоненько нарезаем. Балык, сыр и яйца режем тоненькой соломкой.

«В большую миску складываем порезанную капусту, мясо, сыр, яйца. Добавляем орехи и морковь по-корейски. Перемешиваем», - рассказала Екатерина о ходе приготовления салата из пекинской капусты.

Для заправки смешиваем все ингредиенты.

Салат из пекинской капусты.

Последний шаг – заправляем салат и можно подавать на стол.

Фудблогер отметила, что получается большое количество салата и заправки, поэтому она советует поделить на порции и хранить в холодильнике.

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