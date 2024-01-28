Ольга Сумская, как замечательная хозяйка и автор кулинарной книги, знает много секретов, которые всегда пригодятся.

Так, Ольга Сумская рассказала, как приготовить картофельное пюре так, чтобы оно получилось действительно вкусным, пишет Politeka.net.

По словам актрисы и телеведущей, один из главных секретов кроется в том, в какой воде готовится картофель.

«Всегда следует выкладывать картофель уже в кипящую воду. Или очень горячую. Воды должно быть столько, чтобы она покрывала картофель», - посоветовала Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Также Ольга Сумская подчеркнула – чем мельче будет порезан картофель, тем быстрее он сварится.

Как приготовить вкусное картофельное пюре.

Отметим, для вкуснейшего картофельного пюре выбирайте крахмалистые сорта картофеля. Например, круглый картофель со светло-коричневой кожицей и светлой мякотью.

Такой картофель хорошо разваривается при варке и создает кремовую консистенцию, которая сделает пюре еще вкуснее.

Также кулинары советуют не брать для пюре картошку с красной кожурой – такой овощ плохо разваривается. Однако, все зависит от вкусовых предпочтений каждого отдельного человека.

Как приготовить вкусное картофельное пюре.

Чтобы картофельное пюре было нежным, пышным, имело насыщеный и сливочный вкус в картофель после готовности следует добавить молоко и сливочное масло.

Молочные продукты при добавлении в пюре не должны быть прохладными.

Также подойдут сметана, сливки, греческий йогурт и кокосовое масло.

Более того, картофельное пюре даже варят в молоке. Ход приготовления такого картофельного пюре элементарный – вскипятите молоко и добавьте в него кусочки картофеля.

Чтобы картофельное пюре получилось более ароматным – в процессе варки в воде можно добавить лавровый листик, душистый перец или перец горошком.

О своем рецепте картофельного пюре рассказывал и известный ресторатор, судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво.

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