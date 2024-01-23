Мандариновый чизкейк – это нежное, яркое и непревзойденное по вкусовым качествам блюдо, которое станет настоящим украшением любого стола.

Мандариновый чизкейк выглядит очень эффектно и по вкусу похож на нежный творожный пирог. Этот десерт ошеломит как членов семьи, так и самых придирчивых гостей.

Одним из рецептов мандаринового чизкейка поделилась автор кулинарного канала «Ira.Ipelekh».

«Идеальное сочетание вкуса сочных сладких мандарин, сливочной творожной начинки и нежной песочной основы в настоящем зимнем десерте, который отлично подойдет к праздничному столу», - отметила фудблогер.

На форму 20-22 см понадобятся следующие ингредиенты: 400 г песочного печенья, 150 г сливочного масла; Сырная начинка – 700 гр кисломолочного сыра, 100 гр сахара, 40 гр сливочного масла, сок и цедра из 1/2 лимона, 100 мл сливок, 70 гр сметаны, 2 ст л кукурузного крахмала; Мандариновый слой – 6-7 мандаринов (чтобы получилось 250-300 мл сока), 50 гр сахара, 15 гр желатина + 50 мл воды.

Мандариновый чизкейк.

Начинаем готовить мандариновый чизкейк с основы. Для этого необходимо измельчить до крошки блендером или скалкой печенье, добавить растопленное сливочное масло, перемешать и выложить в форму, формируя бортики.

Следующий шаг – готовим творожную начинку.

Необходимо сыр соединить с сахаром и пробить блендером, добавить масло, сок и цедру из лимона, сливки, сметану, аккуратно перемешать венчиком. Затем следует добавить крахмал и еще раз хорошо перемешать.

Далее следует вылить творожную начинку на основу и печь в разогретой духовке до 150 градусов 1,5 часа.

«Параллельно желательно поставить емкость с водой – тогда чизкейк получится особенно нежным, не будет очень подниматься и не потрескается», – поделилась кулинар секретом по приготовлению мандаринового чизкейка.

Мандариновый чизкейк.

Готовим желатиновый слой.

"Желатин залить горячей водой и оставить на 15 мин. Далее растопить в микроволновке или паровой бане. Из мандаринов выжать сок (можно взбить блендером и перетереть через сито). Добавить сахар, варить до закипания. Добавить желатин, мешать до полного его растворения», - рассказала фудблогерка о ходе приготовления.

Финальный шаг – на остывший чизкейк вылить мандариновый слой.

Готовый чизкейк поставить в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше на ночь.

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