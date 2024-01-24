Маринованная капуста со свеклой готовится очень просто и быстро, а результат приятно поразит вас вкусом и хрустом.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина предложила украинцам самый простой, но очень вкусный рецепт маринованной капусты.

"Она получается очень хрустящая и сладенькая! Попробуйте!", – советует фудблогерка.

Для приготовления маринованной капусты нам понадобятся следующие ингредиеты:

1 капуста (весом 1,5-2 кг)

1 свекла среднего размера

по вкусу можно добавлять чеснок и острый перец

Для маринада:

вода – 1 стакан

уксус 9% - 1 стакан

сахар – 1 стакан

растительное масло - 0,5-1 стакана

соль - 2 ст.л

черный перец – 6-8 горошин

Капусту разрезаем на довольно большие кубики. Свеклу блоггер нарезает тоненькими слайсами, а затем разрезает на четыре части.

Далее готовим маринад. В кастрюльку наливаем воду, уксус и подсолнечное масло, добавляем сахар, соль, перец, ставим на плиту и доводим маринад до кипения.

Капусту и свеклу кулинар слоями выкладывает в миску и сразу заливает кипящим маринадом, накрывает тарелкой, а сверху ставит фитиль.

Оставляем капусту мариноваться – в сутки при комнатной температуре, а затем перекладываем в банку и ставим в холодильник.

"Сначала маринаду будет казаться, что мало, но потом капуста пустит сок и жидкости будет достаточно", – пояснила Татьяна Юшина.

Украинцы в комментариях оценили этот рецепт маринованной капусты:

"Капуста бомба❤️ мужчина спрашивал, где купила, потому что такой вкусной еще не ел))) спасибо 💐";

"Мой любимый рецепт лепестки!! Такая хрустящая, вкусная, остановиться невозможно🔥";

"Танюша, спасибо большое за рецепт! Это просто вкусняшка, еще и своими руками!".

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