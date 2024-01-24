Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина предложила украинцам самый простой, но очень вкусный рецепт маринованной капусты.
"Она получается очень хрустящая и сладенькая! Попробуйте!", – советует фудблогерка.
Для приготовления маринованной капусты нам понадобятся следующие ингредиеты:
- 1 капуста (весом 1,5-2 кг)
- 1 свекла среднего размера
- по вкусу можно добавлять чеснок и острый перец
Для маринада:
- вода – 1 стакан
- уксус 9% - 1 стакан
- сахар – 1 стакан
- растительное масло - 0,5-1 стакана
- соль - 2 ст.л
- черный перец – 6-8 горошин
Капусту разрезаем на довольно большие кубики. Свеклу блоггер нарезает тоненькими слайсами, а затем разрезает на четыре части.
Далее готовим маринад. В кастрюльку наливаем воду, уксус и подсолнечное масло, добавляем сахар, соль, перец, ставим на плиту и доводим маринад до кипения.
Капусту и свеклу кулинар слоями выкладывает в миску и сразу заливает кипящим маринадом, накрывает тарелкой, а сверху ставит фитиль.
Оставляем капусту мариноваться – в сутки при комнатной температуре, а затем перекладываем в банку и ставим в холодильник.
"Сначала маринаду будет казаться, что мало, но потом капуста пустит сок и жидкости будет достаточно", – пояснила Татьяна Юшина.
Украинцы в комментариях оценили этот рецепт маринованной капусты:
"Капуста бомба❤️ мужчина спрашивал, где купила, потому что такой вкусной еще не ел))) спасибо 💐";
"Мой любимый рецепт лепестки!! Такая хрустящая, вкусная, остановиться невозможно🔥";
"Танюша, спасибо большое за рецепт! Это просто вкусняшка, еще и своими руками!".
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