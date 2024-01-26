Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как легко и быстро приготовить диетические банановые оладьи без добавленного сахара.
Для приготовления банановых оладий "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- бананы – 2 шт.
- яйцо – 1 большое
- овсяная мука (можно самостоятельно перемолоть овсянку в блендере) - 45-40 г
- разрыхлитель - 3 г
- щепотка корицы
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует попробовать использовать предварительно замороженные бананы – когда их разморозить, вкус и аромат будут еще ярче.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто разминает бананы вилкой, добавляет яйцо, молотую овсянку, щепотку корицы, разрыхлитель и замешивает тесто до однородности.
На разогретую сковороду с растительным маслом ложкой выкладываем небольшие оладьи и жарим их на малом огне буквально по две минуты с каждой стороны.
Подавать банановые оладьи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует с медом, сиропом, йогуртом, вареньем – по вашему вкусу.
Украинцы в комментариях оценили рецепт оладий от судьи "Мастер Шеф" Ярославского и отметили, что с ним можно дополнительно экспериментировать:
"Также хорошо работает, если из этой смеси делать кексы – все то же самое, затем в формочки и запечь. Тоже вкусно и без масла :)";
"Очень вкусно!!!! Единственное заменила гречневой мукой, вкус замечательный ♥️ больше всего понравилось, что без сахара ^^ поэтому можно давать деткам";
"Это мой завтрак почти четыре года😂Но овсянку использую плющенную".
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