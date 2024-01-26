Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом идеальных оладий на основе бананов.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как легко и быстро приготовить диетические банановые оладьи без добавленного сахара.

Для приготовления банановых оладий "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

бананы – 2 шт.

яйцо – 1 большое

овсяная мука (можно самостоятельно перемолоть овсянку в блендере) - 45-40 г

разрыхлитель - 3 г

щепотка корицы

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует попробовать использовать предварительно замороженные бананы – когда их разморозить, вкус и аромат будут еще ярче.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто разминает бананы вилкой, добавляет яйцо, молотую овсянку, щепотку корицы, разрыхлитель и замешивает тесто до однородности.

На разогретую сковороду с растительным маслом ложкой выкладываем небольшие оладьи и жарим их на малом огне буквально по две минуты с каждой стороны.

Подавать банановые оладьи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует с медом, сиропом, йогуртом, вареньем – по вашему вкусу.

Украинцы в комментариях оценили рецепт оладий от судьи "Мастер Шеф" Ярославского и отметили, что с ним можно дополнительно экспериментировать:

"Также хорошо работает, если из этой смеси делать кексы – все то же самое, затем в формочки и запечь. Тоже вкусно и без масла :)";

"Очень вкусно!!!! Единственное заменила гречневой мукой, вкус замечательный ♥️ больше всего понравилось, что без сахара ^^ поэтому можно давать деткам";

"Это мой завтрак почти четыре года😂Но овсянку использую плющенную".

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