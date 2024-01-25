Известный шеф-повар, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал несколько полезных советов для засола рыбы.

Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал несколько полезных советов для лучшего засола рыбы.

Ингредиенты:

1.2 кг дикого лосося

2 ст. ложки морской соли

Черный молотый перец

Оливковое масло

Цедра лимона

1 ст. ложка сахара

2 ст. ложки виски или бренди/джин (по вкусу)

Специи по вкусу (чабрец, розмарин и др.)

Процесс:

Очистите рыбу от кожи и костей, если они присутствуют, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Смешайте морскую соль и сахар, затем посыпьте рыбу со всех сторон.

Полейте небольшим количеством оливкового масла.

Терите цедру лимона на рыбу.

Посыпьте черным молотым перцем.

Полейте виски/бренди, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский. Затем добавьте специи по вкусу, такие как чабрец или розмарин.

Накройте пленкой и оставьте в холодильнике на ночь.

Подача: Утром достаньте рыбу, протрите полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу и кристаллы соли.

Для цвета:

В сок свеклы добавьте соль, перец и несколько капель лимонного сока. Доведите до кипения и охладите.

Окуните рыбу несколько раз в получившийся раствор.

Заверните в пленку и оставьте до вечера.

Рыба созревает, равномерно распределяя вкусы, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Крем с авокадо: В блендере смешайте целый авокадо, петрушку, лимонный сок, соль и оливковое масло до получения однородной массы.

Подсказки:

Замените цедру лимона на лайм, апельсин или мандарин.

Выберите алкоголь по своему вкусу: джин, коньяк, водку.

Добавьте свежие травы и специи для насыщенного вкуса.

"Мастер Шеф" Ярославский подметил, можно использовать кориандр или можжевельник для дополнительного вкуса.

Храните засоленную рыбу в холодильнике, хорошо завернутой или в плотном контейнере, до 7 дней.

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