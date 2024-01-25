Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал несколько полезных советов для лучшего засола рыбы.
Ингредиенты:
- 1.2 кг дикого лосося
- 2 ст. ложки морской соли
- Черный молотый перец
- Оливковое масло
- Цедра лимона
- 1 ст. ложка сахара
- 2 ст. ложки виски или бренди/джин (по вкусу)
- Специи по вкусу (чабрец, розмарин и др.)
Процесс:
Очистите рыбу от кожи и костей, если они присутствуют, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Смешайте морскую соль и сахар, затем посыпьте рыбу со всех сторон.
Полейте небольшим количеством оливкового масла.
Терите цедру лимона на рыбу.
Посыпьте черным молотым перцем.
Полейте виски/бренди, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский. Затем добавьте специи по вкусу, такие как чабрец или розмарин.
Накройте пленкой и оставьте в холодильнике на ночь.
Подача: Утром достаньте рыбу, протрите полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу и кристаллы соли.
Для цвета:
В сок свеклы добавьте соль, перец и несколько капель лимонного сока. Доведите до кипения и охладите.
Окуните рыбу несколько раз в получившийся раствор.
Заверните в пленку и оставьте до вечера.
Рыба созревает, равномерно распределяя вкусы, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Крем с авокадо: В блендере смешайте целый авокадо, петрушку, лимонный сок, соль и оливковое масло до получения однородной массы.
Подсказки:
Замените цедру лимона на лайм, апельсин или мандарин.
Выберите алкоголь по своему вкусу: джин, коньяк, водку.
Добавьте свежие травы и специи для насыщенного вкуса.
"Мастер Шеф" Ярославский подметил, можно использовать кориандр или можжевельник для дополнительного вкуса.
Храните засоленную рыбу в холодильнике, хорошо завернутой или в плотном контейнере, до 7 дней.
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