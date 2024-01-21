Украинская актриса, звезда проекта "Женский квартал" от студии "Квартал 95" Татьяна Песик поделилась рецептом одного из своих любимых салатов.

Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик постепенно превращает свою страницу в Instagram в кулинарный блог и все чаще делится простыми и вкусными рецептами.

Накануне в сторис Татьяна Песик призналась, что в очередной раз решила похудеть и изменить свои пищевые привычки. Стартует она с весом 61 кг.

Во-первых, актриса ограничила потребление соли. Во-вторых, зачистила холодильник от нутеллы, сиропов и т.д., и теперь потребляет сладкое в меру.

"Этого больше в доме нет, хотя я не отказываюсь полностью от сладкого, потому что я буду не счастливым человеком", – подчеркнула звезда "Женского Квартала".

Самое важное, по словам актрисы, сказать себе стоп и не обжираться, и не съедать все, потому что жаль, что испортится .

В этот раз Татьяна Песик показала, как приготовить один из ее любимых салатов.

"Чем больше вы реагируете, тем больше мне хочется с вами поделиться тем, что я люблю есть... Этот салат почему-то я ем только зимой, хотя без тыквы это тоже полноценный салат, и еще мне больше нравится нарезать продукты большими кусочками, а не кубиками, так эстетически мне красивее", – написала Татьяна Песик под видео.

Для этого рецепта звезда "Женского квартала" берет следующие ингредиенты:

руккола

запеченная тыква

отварная свекла

сыр фета

растительное масло

горчица в зернах

орешки

В тарелку выкладываем пошлину рукола. Тыкву Татьяна Песик просто нарезала слайсами и запекла, без добавления растительного масла, соли и приправ. Добавляем слайсы свеклы.

"Я ее отварила, а потом запекла. Я просто люблю, когда она немного запеченная. Тоже без ничего", – объяснила актриса.

Добавляем кусочки сыра фета, заправляем растительным маслом и горчицей, посыпаем салат орешками – и готово, можно смаковать.

Последние новости Украины:

Салат, на котором можно похудеть – звезда "Женского квартала" поделилась классным рецептом.

Катя Осадчая показала, как приготовить вкусный салат из баклажанов.

Быстрая маринованная капуста - Ольга Сумская поделилась сразу двумя рецептами.