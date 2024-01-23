Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как приготовить идеальные булочки для бургеров и хот-догов.
Ингредиенты:
- 520 г муки
- 240 г молока
- 80 г сахара
- 12 г сухих дрожжей (или 36 г свежих)
- 110 г яиц
- 125 г сливочного масла 82.5%
- 10 г соли
Приготовление:
В теплое молоко (35 градусов) добавьте 15 г сахара и 70 г муки, а также сухие дрожжи. Тщательно размешайте венчиком до получения однородной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский. Накройте полотенцем и дайте тесту активироваться 20-30 минут до образования пены. Обратите внимание, что использованные дрожжи должны быть свежими.
После активации дрожжей добавьте яйца (2 больших), оставшуюся муку, сахар и соль. Замешивайте тесто на средней скорости в течение 1-2 минут, а затем на самой низкой - 7 минут.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, когда тесто станет гладким, добавьте холодные кусочки сливочного масла и продолжайте мешать до полного растворения масла.
Покройте тесто и дайте ему подняться.
Разделите тесто на порции по 100 г (или 90 г) и создайте круглые булки или овальные для хот-дога.
Дайте тесту подняться примерно в 3.5 раза в теплом месте. Для этого используйте духовку и маленький сотейник с кипятком, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Смажьте яйцом и выпекайте:
Для формы хот-дога (27/19 см): 15 минут при температуре 185 градусов.
Для круглых булок бургера: 12-14 минут при температуре 190 градусов.
"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, используйте верхний и нижний обогрев с конвекцией и поместите внизу духовки сковороду с водой.
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