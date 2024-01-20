В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкуснейший украинский капустняк.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

ребра свиньи - 1 кг

морковь – 250 г

лук – 200 г

корень сельдерея - 150 г

квашеная капуста - 500 г

томаты в собственном соке - 450 г

чистый картофель - 500 г

вода - 2.5-3 л (если любите более жидкий, то можно добавлять чуть больше)

пшено - 100 г

соль, душистый и черный перцы, сухие травы (чабрец и орегано)

по желанию можно добавить копченую паприку

растительное масло для жарки или сало

зеленый лук и петрушка

Готовить такой капустняк можно и дома, и в баняке на костере. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил готовить на природе. Сначала шеф-повар в баняке обжаривает ребра (можно на растительном масле или вытопить сало предварительно). Затем добавляет нарезанные морковь, лук, корень сельдерея и обжаривает все вместе.

Далее добавляем консервированные томаты в собственном соке и немного тушим. Добавляем соль, перец, сухие травы, заливаем водой и варим на медленном кипении один-полтора часа.

После этого"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет крупно порезанный картофель, пшено и варит еще 30 минут. В конце добавляем квашеную капусту и варим еще 15 минут. Осталось только проверить капустняк на соль и перец и добавить рубленную зелень.

Подавать капустняк "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует со сметаной.

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