Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт домашних сырков в глазури и рассказал, как лучше всего готовить десерт дома.

Ингредиенты:

Для базовой начинки для сырков:

300 г кисломолочного сыра

50 г сметаны 25% или сливок 33%

30 г сливочного масла

60 г сахара

5 г ванильного сахара

Для базовой глазури:

150 г черного шоколада

75 г сливочного масла 82% (либо кокосовое или какао-масло, можно также заменить 30 г масла растительным маслом, предпочтительно виноградным)

Дополнительно: орехи, кокосовая стружка, по желанию

Инструкции:

Готовим сырковую массу:

Берем качественный зерновой сыр, чтобы избежать сухости или комков, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавляем сметану, сливочное масло, весь сахар и с помощью погружного блендера перебиваем до получения кремовой массы.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, обратите внимание на консистенцию сыра – масса не должна быть слишком жидкой. При необходимости можно добавить кокосовую стружку для впитывания избыточной влаги.

Выкладываем массу в формочки или формируем "сырочки" на противне, вставляя половинку палочки или зубочистку. Замораживаем.

Готовим глазурь:

В водяной бане или в микроволновке разогреваем шоколад и сливочное масло до однородной консистенции.

Перемешиваем и перемещаем в стакан для удобства погружения творожков, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Обработка творожков:

Вынимаем творожки из морозилки, быстро погружаем их в теплую глазурь.

Выкладываем на противень, предварительно застеленный пленкой или пергаментом, и даем глазури "отойти", поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

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