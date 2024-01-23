Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт домашних сырков в глазури и рассказал, как лучше всего готовить десерт дома.
Ингредиенты:
Для базовой начинки для сырков:
- 300 г кисломолочного сыра
- 50 г сметаны 25% или сливок 33%
- 30 г сливочного масла
- 60 г сахара
- 5 г ванильного сахара
Для базовой глазури:
- 150 г черного шоколада
- 75 г сливочного масла 82% (либо кокосовое или какао-масло, можно также заменить 30 г масла растительным маслом, предпочтительно виноградным)
- Дополнительно: орехи, кокосовая стружка, по желанию
Инструкции:
Готовим сырковую массу:
Берем качественный зерновой сыр, чтобы избежать сухости или комков, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавляем сметану, сливочное масло, весь сахар и с помощью погружного блендера перебиваем до получения кремовой массы.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, обратите внимание на консистенцию сыра – масса не должна быть слишком жидкой. При необходимости можно добавить кокосовую стружку для впитывания избыточной влаги.
Выкладываем массу в формочки или формируем "сырочки" на противне, вставляя половинку палочки или зубочистку. Замораживаем.
Готовим глазурь:
В водяной бане или в микроволновке разогреваем шоколад и сливочное масло до однородной консистенции.
Перемешиваем и перемещаем в стакан для удобства погружения творожков, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Обработка творожков:
Вынимаем творожки из морозилки, быстро погружаем их в теплую глазурь.
Выкладываем на противень, предварительно застеленный пленкой или пергаментом, и даем глазури "отойти", поделился "Мастер Шеф" Ярославский.
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