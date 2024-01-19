Тушеная капуста это простое, полезное и сытное блюдо, которое благодаря этому рецепту получится таким, как надо – нежным и сочным.

Тушеную капусту готовят как из белокочанной, так и краснокочанной, пишет Politeka.net.

Также тушеную капусту готовят из квашеного овоща.

Но фудблогер Анна рекомендует приготовить блюдо именно из свежей капусты.

Рецепт тушеной капусты.

«Однозначно самый лучший рецепт», - отметила автор кулинарного канала "anny.cooking" об этом варианте пиготовки тушеной капусты.

Для тушеной капусты по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: 1 капуста ~ 1,5 кг, 1 средняя морковь, 1 средний лук, 3-4 зубчика чеснока, 1,5 ст.л. томатной пасты, 100-150 мл воды, соль, перец, растительное масло, лаваровый лист.

Подавать тушеную капусту кулинар посоветовала с поджаренными охотничьими колбасками.

«Очень вкусно», – отметила фудблогер.

Рецепт тушеной капусты.

Также автор кулинарного канала поделилась главным секретом вкусной тушеной капусты.

"Секрет сочной нежной капусты в приготовлении в кастрюле с толстым дном и солении в конце приготовления. Тушу ее я примерно один час», - уточнила Анна.

В комментариях подписчики фудблогера тоже решили поделиться своими секретами блюда. Одни из них для приготовления из квашеной капусты:

«Попробуйте засыпанную капусту. Для меня это лучшее. Капусту отварить, поджарить лучок, затем добавить пшено туда, минутку пожарить, добавить капусту и воды, чтобы накрыло капусту. Сливки размешать с сырыми яйцами и когда пшено будет полуготово, нужно влить сливки и варить до готовности. Я делаю все на глаз, в интернете можно найти пошаговый рецепт. Ее варят также на мясе и готовую поливают шкварками»,

«Обязательно, только с мясом, это идеальное сочетание»,

«Никогда не варю ..Помою хорошо, на дуршлаг пусть вода стечет,конечно же не мыть до такого состояния чтобы квашеная капуста не была кислой. Нарежу мелко и тушу с мясом... Очень вкусно».

Подчеркнем, засыпанная капуста — старинное украинское блюдо, которое готовится из квашеной капусты. Блюдо готовят как на праздники, так и на каждый день с пшеном и шкварками.

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