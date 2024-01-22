Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал несколько полезных советов, как лучше приготовить чизкейк со сливками и сыром.

Ингредиенты:

Форма диаметром 20 см

500 г сыра Филадельфия

100 г сахара

200 г яиц (4 средних или 3 крупных + 1 желток)

160 г сливок 30-35%

Ваниль или экстракт ванили (по желанию)

Инструкции:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Разминаем крем-сыр лопаткой, добавляем яйца, сахар, и аккуратно перемешиваем венчиком, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавляем сливки и вновь венчиком равномерно перемешиваем. Важно не выбивать, а лишь хорошо перемешивать.

Подготавливаем форму, кладем пергамент. Разогреваем духовку до 220 градусов.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, выливаем смесь в форму и выпекаем в предварительно разогретой духовке в течение 20-21 минуты. Обращаем внимание, что цель - достичь состояния горящей карамельной корки.

После выпекания не пугайтесь, если чизкейк кажется слишком жидким внутри. Охлаждаем и оставляем в холодильнике минимум 3-4 часа. Смесь остынет, и чизкейк станет по консистенции как заварной крем, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

После охлаждения нарезаем и наслаждаемся сочетанием сладких и соленых вкусов с карамельными нотками.

Совет: Чтобы сделать что-то особенное, можно заменить часть (7-10%) крем-сыра на сыр с голубой плесенью, Бри или мягкий козий сыр, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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