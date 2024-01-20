Ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво готовит для себя собственноручно, поэтому в его ритме жизни важно, чтобы блюда были не только питательными и полезными, но и быстрыми в приготовлении.

Одним из идеальных блюд на завтрак является омлет. Судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал еще один способ приготовить его быстро, вкусно и оригинально. С сохранением всех витаминов и полезных веществ.

Эктор Хименес-Браво признался, что у него разгулялся аппетит, поэтому решил приготовить омлет с начинкой .

Судья «Мастер Шеф» взбил яйца и вылил смесь на горячую сковороду. Яичный блин Эктор Хименес-Браво обжарил с двух сторон.

Рецепт быстрого завтрака.

Затем ресторатор нарезал толстыми кольцами помидор и выложил несколько ломтиков с краю на омлет. Сверху смазал сливочным крем-сыром. Также на помидоры и сливочный крем-сыр Эктор Хименес-Браво выложил по кусочку красной рыбы.

Немного поперчив, судья Мастер Шеф накрыл помидоры, крем-сыр и красную рыбу свободной половинкой блина.

Рецепт быстрого завтрака.

Вкусил омлетом Эктор Хименес-Браво с кофе.

Отметим, яйца считаются лучшим источником белка, который полноценно усваиваивается организмом.

Омлет чаще всего подается на завтрак, так как это калорийное, простое в приготовлении и питательное блюдо способно наполнить надолго энергией.

Однако следует заметить, что людям, страдающим атеросклерозом и гипертонией, а также тем, кто перенес инсульт, употреблять омлет рекомендуется не чаще двух раз в неделю, независимо от способа приготовления.

Рецепт быстрого завтрака.

Еще одно предостетережение – перед приготовлением блюд яйца необходимо помыть, ведь они могут стать источником заражения сальмонеллезом.

Яйца моют в слабом мыльном растворе и по возможности дезинфицируют раствором соды.

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