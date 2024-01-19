При участии в «Мастер Шеф» одним из блюд, которое приготовила Валерия Матрохина, стал паштет с мармеладом.

Теперь звезда «Мастер Шеф» решила раскрыть рецепт закуски, удивившей даже опытных рестораторов.

«Тот самый куриный паштет с мармеладом из перцев и апельсина», - отметила Матрохина на своей странице в Инстаграм.

Паштет из курицы.

Для приготовления паштета понадобятся следующие ингредиенты: 500-600 г куриного филе + филе бедра, Лук, Морковь, Чеснок, Тимьян, Черный перец, можжевельник, кориандр, мускатный орех, соль, Масло тхи или сливочное масло.

«Запекаем при 180 °С 40 минут. Главное, чтобы овощи стали мягкими, а курица приготовилась», - подчеркнула победительница «Мастер Шеф».

Для приготовления мармелада понадобятся следующие ингредиенты: 2-3 апельсина, мелко иссеченная кожура 1 апельсина, 1 красный болгарский перец, 1-2 перца чили, Тимьян, Соль.

Паштет из курицы.

Варить нужно минут 30-40 на среднем огне, пока не будет смеси тягучего мармелада.

Победительница «Мастер Шеф» также советует добавить в паштет фисташки и посыпать закуску сверху.

«Вкусно невероятно», – отметила Валерия Матрохина.

В комментариях подписчики победительницы «Мастер Шеф» согласились, что закуска действительно выглядит просто удивительно:

«Выглядит прекрасно»,

«Спасибо за такой аппетитный рецепт паштета»,

«Как вкусно!»,

«Это нереально вкусно»,

«Как вкусно!»,

«Как десерт».

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