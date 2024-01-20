Шеф-повар показала, что шоколадную колбаску, которую все обожали в детстве, можно сделать еще вкуснее, и для этого есть несколько простых секретов.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась улучшенным рецептом десерта, который всем хорошо знаком с детства – шоколадной салями.

Для начинки можно брать что угодно: орешки, сухофрукты, цукаты, кокосовую стружку. А если десерт будут есть только взрослые, можно добавить ложку рома, коньяка или ликера.

Для приготовления шоколадной колбаски нам понадобятся следующие ингредиенты:

шоколад черный – 120 г

сливочное масло – 30 г

сливки жирные – 60 г

печенье (любое) – 120 г

орешки (жареные) – 50 г

сухофрукты – 100 г

Печенье измельчаем, например, скалкой.

"Вам не нужна однородная крошка. Хорошо, если она получится разная, но не сильно большая", – объяснила шеф-повар.

Сухофрукты заливаем кипятком, чтобы дезинфицировать, а затем сливаем воду и просушиваем их бумажным полотенцем. Если берете инжир и курагу, то нарезаем их на кусочки. Орешки измельчаем. Смешиваем печенье, сухофрукты и орешки.

Сливки нагреваем, но не доводим до кипения, затем добавляем сливочное масло, шоколад и перемешиваем до однородности. Добавляем шоколадно-сливочную массу в сухие ингредиенты и хорошо все вымешиваем.

На стол с пищевой пленкой выкладываем нашу массу и формируем колбаску, крепко закручивая концы. Отправляем шоколадную салями на 3-4 часа в холодильник. Готовую колбаску можно обсыпать сахарной пудрой или какао, или можно обойтись и без этого.

"Мне вкусно, когда она холодная. Если стоит при комнатной температуре, то станет более мягкой", – добавила Валентина Кущ.

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