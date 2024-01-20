Морковь по-корейски - очень популярная закуска, которую можно подавать как на праздничный стол, так и в любой обычный день, а также добавлять в другие блюда.

Так, морковь по-корейски добавляется в салаты, а также в шаурму, бутерброды, хот-доги, пишет Politeka.net.

Но иногда морковь по-корейски, из магазина или рынка, бывает невкусной. Поэтому для того, чтобы морковь по-корейски не превратилась в неприятный сюрприз, стоит приготовить ее дома.

Например, по рецепту, которым поделилась фудблогер на своей странице «tanya_food_blog».

Для приготовления моркови по-корейски понадобятся следующие ингредиенты: морковь 400 г., чеснок 5 зубков, соль 0,5 ч.л., сахар 1 ст.л., перец молотый 0,5 ч.л., уксус 2 ст.л. ., масло 30 мл.

Морковь по-корейски.

Ход приготовления элементарный.

Для начала необходимо натереть морковь на терке для корейской моркови. Затем добавить пропущенный через пресс чеснок уксус и специи. Масло немного подогреваем и тоже вливаем туда.

«Все хорошо перемешиваем и даем настояться в холодильнике на ночь. Приятного аппетита!», - рассказала кулинар о самом простом рецепте моркови по-корейски.

Отметим, что морковь по-корейски настолько популярна, что в магазинах можно найти уже готовые смеси приправ и пряностей. В них входят паприка, чеснок сушеный молотый, кориандр, черный перец, перец красный, перец душистый, мускатный орех, гвоздика.

Морковь по-корейски.

Также в смеси приправ к моркови по-корейски добавляют куркуму, хмели-сунели, карри.

Морковь по-корейски как блюдо возникло во времена СССР. Она происходит от корейского блюда кимчи (пекинская капуста с пряностями).

Считается, что морковь по-корейсик получила распространение благодаря советским корейцам. Салат первоначально назывался салат «коре-сарам».

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