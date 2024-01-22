Это блюдо любит каждый, а известные телеведущие канала «1+1» показали, как его немного разнообразить.

Звезды телеканала «1+1» Валентина Хамайко и Руслан Сеничкин предлагают приготовить в качестве питательного и вкусного завтрака овощные оладьи.

«Меня очень поразило, что украинцы, к сожалению, недоедают норму овощей. Мы преимущественно едим углеводную пищу, а если овощи, то это картофель и это снова углеводы. А вот именно таких правильных овощей, которые будут насыщать тебя клетчаткой, едят мало», - отметила Хамайко в эфире "Сніданок з 1+1".

Овощные оладьи.

Для приготовления корейских оладий необходимы следующие ингредиенты: белокочанная капуста, морковь – 1 шт., корень пастернака – 1 шт., пучок зеленого лука, масло. Для теста – мука ½ стакана, вода ¼ стакана, разрыхлитель – 2 ч.л., соль ½ ч.л., кунжут, сахар 1 ч.л, куркума.

Замешиваем тесто.

«Если дома есть яйцо, можно добавить в тесто. Но можно и не добавлять», – отметила Хамайко, вымешивая тесто.

Благодаря куркуме оно будет иметь приятный желтоватый цвет.

«Тесто должно получиться достаточно жидкое», - отметила Валентина Хамайко.

Капусту, пастернак и морковь нашинковываем. Зеленый лук режем, но не мелко.

Овощные оладьи.

Добавляем овощи в тесто.

«Это корейская кухня, там очень долго ели сырые овощи. Если они и готовятся, проходят минимальную термическую обработку», - подчеркнула Хамайко, почему в эти оладьи следует добавлять сырые овощи.

Овощные оладьи.

Наливаем на сковороду масло и выкладываем оладьи ложкой.

"Теста немного, оно нужно для того, чтобы эти оладьи схватились", - прокомментировали ход приготовления Валентина и Руслан.

Оладьи обжариваем с двух сторон.

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