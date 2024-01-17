Для приготовления заливного пирога с капустой по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие ингредиенты: Капуста – 0,5 шт, Яйца – 3 шт, Кефир – 1,5 стакана, Мука – 1,5 стакана, Сода – 1/2 ч.л Сливочное масло – 100 г, Соль – по вкусу.
«Готовим настоящую вкуснятину», - отметила Ольга Сумская в эфире программы "Вкус дня".
Сначала необходимо нашинковать капусту, выложить ее в миску, посолить и размять руками.
«Для того чтобы она пустила немного сок», - отметила Сумская.
Во второй миске взбиваем яйца с кефиром и солью.
«Смешиваем соду с мукой и добавляем в нашу яичную смесь», - рассказала Ольга Сумская.
Заливной пирог с капустой.
Взбиваем смесь, чтобы не было комочков. Консистенция теста должна быть полужидкая, как на оладьи.
«Дальше выжимаю сок из капусты и сразу выкладываю ее в форму», – прокомментировала Ольга Сумская ход приготовления пирога.
Ольга Сумская также растопила сливочное масло и залила его в форму с капустой.
«Теперь заливаю нашу капусту тестом», – рассказала Ольга Сумская.
Духовку разогреваем до 180 градусов. Ставим заливной пирог с капустой на тридцать-сорок минут.
Заливной пирог с капустой получается не только вкусным, но и полезным. Отличие заливного пирога с капустой в том, что тесто не нужно заранее замешивать и выстаивать. Тесто для пирога с капустой готовится просто и не займет много времени.
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