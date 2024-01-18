Шеф-повар Валентина Кущ показала, как легко приготовить сосиски в тесте – это же тесто идеально подходит для печеных пирожков и с соленой, и со сладкой начинкой.
Для приготовления теста, в которое будем заворачивать сосиски, нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 10 штук):
- мука пшеничная – 300 г
- сахар – 40 г
- ванильный сахар – 1 уп. (это придаст особый вкус и аромат)
- желтки – 1 в тесто и 1 для смазывания
- дрожжи сухие – 4 г
- щепотка соли
- молоко - 150 г
- масло сливочное растопленное – 25 г
- растительное масло – 25 г
Сначала делаем опару. Для этого смешиваем теплое молоко (около 36 градусов), дрожжи, сахар, 100 г муки и оставляем смесь в тепле на 10 минут.
К опаре добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Готовое тесто не должно прилипать к рукам. При необходимости добавьте еще немного муки. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле в час – за это время оно должно подняться вдвое.
Делим тесто на 10 частей и формируем из них шарики, накрываем полотенцем и оставляем еще на 20 минут.
"Из каждого шарика теста руками раскатываем – растягиваем жгутик, как из пластилина на столе катаем руками и немного растягиваем в стороны. Накручиваем на сосиску, можно не прям в притык, тесто еще раздастся", – пояснила шеф-повар.
Выкладываем сосиски в тесте на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии, накрываем полотенцем и ждем еще 20 минут. Затем смазываем тесто смесью желтка с 2 ст.л. молока, присыпаем кунжутом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до хорошей румяности.
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