Шеф-повар поделилась очень простым и универсальным рецептом теста, которое подойдет для любых пирожков и сосисок в тесте.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как легко приготовить сосиски в тесте – это же тесто идеально подходит для печеных пирожков и с соленой, и со сладкой начинкой.

Для приготовления теста, в которое будем заворачивать сосиски, нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 10 штук):

мука пшеничная – 300 г

сахар – 40 г

ванильный сахар – 1 уп. (это придаст особый вкус и аромат)

желтки – 1 в тесто и 1 для смазывания

дрожжи сухие – 4 г

щепотка соли

молоко - 150 г

масло сливочное растопленное – 25 г

растительное масло – 25 г

Сначала делаем опару. Для этого смешиваем теплое молоко (около 36 градусов), дрожжи, сахар, 100 г муки и оставляем смесь в тепле на 10 минут.

К опаре добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Готовое тесто не должно прилипать к рукам. При необходимости добавьте еще немного муки. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле в час – за это время оно должно подняться вдвое.

Делим тесто на 10 частей и формируем из них шарики, накрываем полотенцем и оставляем еще на 20 минут.

"Из каждого шарика теста руками раскатываем – растягиваем жгутик, как из пластилина на столе катаем руками и немного растягиваем в стороны. Накручиваем на сосиску, можно не прям в притык, тесто еще раздастся", – пояснила шеф-повар.

Выкладываем сосиски в тесте на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии, накрываем полотенцем и ждем еще 20 минут. Затем смазываем тесто смесью желтка с 2 ст.л. молока, присыпаем кунжутом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до хорошей румяности.

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