Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного и простого пирога с луком. Благодаря ложке меда вкус будет еще более нежным, посоветовал "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

500 г слоеного бездрожжевого теста

60-80 г бекона

120-140 г лука

Оливковое или растительное масло

Немного бальзамического уксуса

Соль, свежие травы

Немного меда (по желанию)

Приготовление:

Размораживаем тесто и осторожно раскрываем. Делим его на 6 частей. Прокалываем каждую часть вилкой, чтобы избежать сильной деформации в процессе выпечки, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

На пергаментную бумагу наливаем немного масла, бальзамического уксуса, добавляем соль, тимьян (можно также добавить мед по желанию).

Кладем кольцо лука на подготовленный пергамент, затем выкладываем ломтики бекона и сверху укладываем слоеное тесто.

По желанию можно смазать тесто яйцом, но это не обязательно.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, выпекаем при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут. Следите за тем, чтобы тесто было хорошо проготовлено.

Ароматы, распространяющиеся во время приготовления, будут омрачать ваши чувства.

Когда пирог готов, оставляем его на 2 минуты.

Наслаждаемся великолепным вкусом! Совет: готовьте как минимум вдвое больше, так как этот пирог исчезает со стола очень быстро, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

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