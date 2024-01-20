Известный шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился собственным рецептом популярного блюда из картофеля.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сделал подборку своих лучших рецептов блюд из картофеля.

В частности "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить идеальный картофель по-селянски, чтобы он имел хрустящую аппетитную корочку и был мягким внутри.

Для приготовления картофеля по-селянски судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

500 г картофеля (его нужно очень хорошо вымыть, ведь будем готовить с кожурой)

2 ч.л. соли

50 г кукурузного крахмала

0,5 ч.л. черного молотого перца

0,5 ч.л. острого красного перца

1 ч.л. паприки

растительное масло

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на ломтики, а затем не приваривает, а просто добавляет 1 ч. л. соли, заливает кипятком и оставляет на 20 минут.

Крахмал смешиваем с 1 ч. л. соли, перцем и паприкой (или другие специи по вашему вкусу).

Сливаем с картофеля воду, просушиваем кусочки и обваливаем в смеси крахмала со специями.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает ломтики картофеля на противень, застеленный фольгой или пергаментом, сверху поливает маслом и отправляет запекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт картофеля по-крестьянски от судьи "Мастер Шеф":

"Пробовала по-селянски. Выходит супер! Впервые готовила четко по Вашему рецепту, следующие разы специи поменяла по своему вкусу на сухой чеснок, паприку, куркуму, черный перец. Спасибо!";

"Очень интересно! Я только всегда отвариваю минут на 3-4, потом только на противень. Выходит очень хрустящая! Попробую на днях по вашему рецепту! Спасибо ❤️".

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