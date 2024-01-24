Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить тоненькие и вкусные блины.

Для приготовления блинов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

молоко - 500 г

мука – 190 г

яйцо – 1 шт. (большое)

сахар – 35 г

щепотка соли

растительное масло – 25 г

сливочное масло – 25 г

Такие блины будут очень вкусными и просто так, и с любой начинкой.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет часть молока (примерно 200 г), добавляет к нему сахар, яйцо, щепотку соли, муку и с помощью венчика замешивает густое тесто.

По консистенции оно будет похожа на густую сметану, мука полностью размешается, и комочков не будет. После этого добавляем остальное молоко и перемешиваем.

Отдельно "Мастер Шеф" Владимир Ярославский растапливает сливочное масло вместе с растительным маслом. Вливаем теплое масло в тесто и снова перемешиваем.

Шеф-повар жарит блины на среднем огне на специальной сковороде. Смазывать сковороду маслом не нужно (можно только перед первым блином), ведь сливочное и растительное масло, которые есть в составе теста, будут образовывать капельки на блинчиках и смазывать сковороду.

Благодаря тому, что тесто однородное и без пузырьков, края блинов получаются идеально ровными и мягкими.

В качестве начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский особенно любит мясной фарш, как готовила его бабушка.

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