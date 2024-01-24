Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить тоненькие и вкусные блины.
Для приготовления блинов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- молоко - 500 г
- мука – 190 г
- яйцо – 1 шт. (большое)
- сахар – 35 г
- щепотка соли
- растительное масло – 25 г
- сливочное масло – 25 г
Такие блины будут очень вкусными и просто так, и с любой начинкой.
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет часть молока (примерно 200 г), добавляет к нему сахар, яйцо, щепотку соли, муку и с помощью венчика замешивает густое тесто.
По консистенции оно будет похожа на густую сметану, мука полностью размешается, и комочков не будет. После этого добавляем остальное молоко и перемешиваем.
Отдельно "Мастер Шеф" Владимир Ярославский растапливает сливочное масло вместе с растительным маслом. Вливаем теплое масло в тесто и снова перемешиваем.
Шеф-повар жарит блины на среднем огне на специальной сковороде. Смазывать сковороду маслом не нужно (можно только перед первым блином), ведь сливочное и растительное масло, которые есть в составе теста, будут образовывать капельки на блинчиках и смазывать сковороду.
Благодаря тому, что тесто однородное и без пузырьков, края блинов получаются идеально ровными и мягкими.
В качестве начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский особенно любит мясной фарш, как готовила его бабушка.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.