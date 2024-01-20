Победительница второго сезона и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилася своими секретами идеальной шарлотки с яблоками.

Для приготовления яблочной шарлотки звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

яйца - 5 шт.

сахар - 160 г

мука - 130 г

ванильный сахар

яблоки - 6 шт. (средних)

сливочное масло - 30 г

сахарная пудра и корица - для декора

Яблоки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит, четыре – нарезает крупным кубиком, а два разрезает пополам и нарезает пластинками примерно 2 мм толщиной.

Чтобы приготовить бисквит, сперва отдельно взбиваем желток с сахаром до максимальной плотности. Отдельно – белок до пышной пены, и продолжая взбивать, добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков.

В миску ко взбитым желткам добавляем растопленное масло, ваниль и перемешиваем. Затем добавляем взбитые белки и деликатно вмешиваем. Сюда же просеиваем муку и снова деликантно переремешиваем до однородной массы. В конце добавляем яблоки, нарезанные кубиками, и перемешиваем.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует для шарлотки форму диаметром 22 см, на дно стелит пергамент, а борта смазывает маслом и слегка присыпает мукой. Виливаем в форму тесто, а сверху выкладываем по спирали яблоки, нарезанные пластинками.

Выпекаем шарлотку при 170 градусах в течение 50-60 минут. Важно после 30 минут накрыть ее фольгой – так яблоки не будут пригорать, а затем, за 10 минут до готовности, убрать фольгу.

Когда шарлотка остынет, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская посыпает ее сахарной пудрой, корицей и снимает форму.

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