Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальные вафельные трубочки со сгущенкой.

Для приготовления вафельных трубочек "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

сахар – 55 г

ванильный сахар - 5 г

сливочное масло 82,5 % - 100 г

сметана 20% - 40 г

яйца – 3 больших (165 г)

вода – 120 г

мука - 230 г

соль - 2 г

Чтобы приготовить тесто для вафельных трубочек, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взбивает сливочное масло с сахаром, сметаной и яйцами до растворения сахара. После этого добавляем муку, соль и в конце воду.

Тесто может немного расслоиться, но это не страшно. На одну трубочку судья "Мастер Шеф" Ярославский берет одну столовую ложку теста (примерно 25 г).

Выпекаем трубочки в вафельнице при 180 градусах.

"Когда тесто становится румяное – быстро снимаю его лопаткой и сразу очень быстро сворачиваю – даже можно не только с помощью трубочки, подойдет ручка ложки, как у меня. Подержите свернутое тесто 5-10 секунд, чтобы оно держало форму, и готово!", – объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Для начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто смешал вареную сгущенку с крем-сыром. Можно наполнять вафельные трубочки и просто сгущенкой, или вообще перетереть творог с сахаром и каплей сливок.

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