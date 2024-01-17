Мобилизация в Украине продолжается, тем временем безработным будут предлагать вакансии в армии через центры занятости.

Вакансии от воинских частей во время мобилизации в Украине будут размещать и в центрах занятости, где с ними смогут ознакомиться безработные.

Как сообщили в Минобороны Украины, такую ​​инициативу в разгар мобилизации в Украине внедряют в рамках усовершенствования системы рекрутинга в ряды ВСУ.

Вакансии, которые военные части размещают на "robota.ua", теперь публикуют на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.

В Минобороны считают, что сотрудничество позволит сделать рекрутинг во время мобилизации в Украине более эффективным.

"За два месяца его реализации есть более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах, – сообщила представитель Минобороны.

В Минобороны добавили, что в дальнейшем вакансии будут предлагаться безработным в каждой области Украины.

В министерстве заявили, что вакансии будут предлагаться безработным украинцам во всех областях, где работают 535 территориальных центров занятости.

В первую очередь речь идет о небоевых должностях для службы в тылу.

К слову, мобилизация в Украине продолжается, тем временем появилось требование призвать всех работников ТЦК.

Как считает автор обращения Гловатский Максим, они принимали присягу на верность украинскому народу, а значит "пришло их время".

"Они, как и все, принимали присягу на верность украинскому народу. Пришло их время, а они ловят простых людей, чтобы отправить их на фронт, а не себя», - пишет автор петиции.

Последние новости Украины:

Залужный высказался о нынешнем призыве, который генерал предлагает изменить.

Как сообщала Politeka, ¦мобилизацию в Украине усилили еще в одной области: где по-новому будут вручать повестки

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.