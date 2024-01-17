Вакансии от воинских частей во время мобилизации в Украине будут размещать и в центрах занятости, где с ними смогут ознакомиться безработные.
Как сообщили в Минобороны Украины, такую инициативу в разгар мобилизации в Украине внедряют в рамках усовершенствования системы рекрутинга в ряды ВСУ.
Вакансии, которые военные части размещают на "robota.ua", теперь публикуют на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.
В Минобороны считают, что сотрудничество позволит сделать рекрутинг во время мобилизации в Украине более эффективным.
"За два месяца его реализации есть более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах, – сообщила представитель Минобороны.
В Минобороны добавили, что в дальнейшем вакансии будут предлагаться безработным в каждой области Украины.
В министерстве заявили, что вакансии будут предлагаться безработным украинцам во всех областях, где работают 535 территориальных центров занятости.
В первую очередь речь идет о небоевых должностях для службы в тылу.
К слову, мобилизация в Украине продолжается, тем временем появилось требование призвать всех работников ТЦК.
Как считает автор обращения Гловатский Максим, они принимали присягу на верность украинскому народу, а значит "пришло их время".
"Они, как и все, принимали присягу на верность украинскому народу. Пришло их время, а они ловят простых людей, чтобы отправить их на фронт, а не себя», - пишет автор петиции.
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