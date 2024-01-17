Закуски всегда пользуются популярностью, как на обычном столе, так и на праздничном, пишет Politeka.net.
Закуски готовят из овощей, фруктов, грибов, мяса, рыбы и других вкусных продуктов.
А для приготовления закуски по рецепту, которым поделилась блогерша и волонтер на своей странице «mari.khomenko» понадобятся такие ингредиенты: слайсы салями ( большие), Крем-творог 100г, Огурец 1шт (небольшой), Зелень по желанию.
«Очень интересная закуска за 7 мин», – прокомментировала этот рецепт фудблогерка.
Салями необходимо выложить в силиконовые формы для кексов и запекать 7 мин при температуре 200 градусов.
Вот еще один рецепт закуски в считанные минуты. Колбасные рулетики:
Ингредиенты:
- 300 г колбасы (можно выбрать колбасу по собственному выбору, например, салями или пепперони)
- 150 г крем-сыра или творожного сливка
- 8-10 тонких лавашей или тортильй.
- Свежие зеленые (петрушка, укроп, базилик) для украшения (опционально)
Инструкции:
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Нарезать колбасу на тонкие пластины или обрубки.
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Развернуть лаваши и распределить крем-сыр или творожный сливок по всей их поверхности.
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Равномерно разложить колбасные кусочки по всей площади крем-сыра.
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Поместите сверху свежие зеленые, если вы используете их для украшения.
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Начните рулить лаваши в трубочки, начиная с одного края. Сделайте это достаточно плотно, чтобы удерживать форму рулетика.
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По желанию обмотайте каждый рулетик пленкой и поместите в холодильник на 30-60 минут. Это поможет сохранить форму и облегчить вырезку.
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Перед подачей нашинкуйте каждый рулетик на небольшие кусочки. Подавайте на блюде и наслаждайтесь этой вкусной закуской с колбасой!
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