На приготовление закуски по этому рецепту понадобятся простые ингредиенты и совсем мало времени.

Закуски всегда пользуются популярностью, как на обычном столе, так и на праздничном, пишет Politeka.net.

Закуски готовят из овощей, фруктов, грибов, мяса, рыбы и других вкусных продуктов.

А для приготовления закуски по рецепту, которым поделилась блогерша и волонтер на своей странице «mari.khomenko» понадобятся такие ингредиенты: слайсы салями ( большие), Крем-творог 100г, Огурец 1шт (небольшой), Зелень по желанию.

«Очень интересная закуска за 7 мин», – прокомментировала этот рецепт фудблогерка.

Салями необходимо выложить в силиконовые формы для кексов и запекать 7 мин при температуре 200 градусов.

Вот еще один рецепт закуски в считанные минуты. Колбасные рулетики:

Ингредиенты:

300 г колбасы (можно выбрать колбасу по собственному выбору, например, салями или пепперони)

150 г крем-сыра или творожного сливка

8-10 тонких лавашей или тортильй.

Свежие зеленые (петрушка, укроп, базилик) для украшения (опционально)

Инструкции:

Нарезать колбасу на тонкие пластины или обрубки. Развернуть лаваши и распределить крем-сыр или творожный сливок по всей их поверхности. Равномерно разложить колбасные кусочки по всей площади крем-сыра. Поместите сверху свежие зеленые, если вы используете их для украшения. Начните рулить лаваши в трубочки, начиная с одного края. Сделайте это достаточно плотно, чтобы удерживать форму рулетика. По желанию обмотайте каждый рулетик пленкой и поместите в холодильник на 30-60 минут. Это поможет сохранить форму и облегчить вырезку. Перед подачей нашинкуйте каждый рулетик на небольшие кусочки. Подавайте на блюде и наслаждайтесь этой вкусной закуской с колбасой!

Последние новости Украины:

Не хуже пиццы - звезда "МастерШеф" дала рецепт замечательной закуски из картофеля.

Крабовый салат может быть и таким – новый вкусный рецепт к любому столу.

Шикарная закуска из крабовых палочек – шеф-повар дала вкусный и быстрый рецепт.