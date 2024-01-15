Ведь этот рецепт дерунов из картофеля, который не надо тереть, пишет Politeka.net.

Рецептом дерунов поделилась фудблогер Анна, которая ведет свою кулинарную страницу «annet_days».

«Деруны с грибным соусом. Вкусная и простая идея для обеда!», - отметила Анна.

Для приготовления дерунов понадобятся следующие ингредиенты: 500 г картофеля, 1 луковица, 2 яйца, соль по вкусу, 2-3 ст.л. муки, специи по вкусу.

Также фудблогер предлагает приготовить соус к дерунам. Для этого необходимы: 400-500 г грибов Эрингов (можно другие), 1 крупная луковица, 2 ст.л. муки, 100-150 мл сливок 10%, вода или бульон, соль по вкусу, мускатный орех (по желанию).

Картофель и лук автор кулинарного канала предлагает измельчить в блендере (чаша с большими ножами).

"Консистенция получается мелкая и без лишней влаги", - отметила Анна.

Далее в смесь необходимо добавить яйца и перемешать.
Всыпать соль, муку и по желанию можно добавить сухой чеснок и хмели-сунели. Перемешать.

Жарить деруны на средней температуре до золотистой корочки.

Готовим соус к дерунам – лук и грибы нарезаем.

«Сначала обжарить лук, затем добавить грибы и немного поджарить (люблю именно Эринги, так как они не бросают воду и не темнеют, и они очень нежные и мягкие). Добавить муку и помешивая пожарить еще немного», - рассказала фудбогер о ходе приготовления дерунов.

деруны, рецепт

Затем необходимо влить сливки и тщательно перемешать и с помощью воды или бульона довести соус до нужной густоты. Добавить соль и мускатный орех.

Последние шаги в приготовлении дерунов – выложить деруны и соус слоями в форму для запекания, накрыть фольгой и запечь в духовке еще 20 мин за t180*.

«Вкуснятина»,

«Тоже так делаю картошку для дерунов, получаются идеальные», - комментируют рецепт дерунов подписчики фудблогера.

Последние новости Украины:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл свой рецепт дерунов.

С квашеной капустой – рецепт необычных дерунов, которые точно стоит попробовать.

Самая вкусная тушеная капуста – известный шеф-повар раскрыл древний украинский рецепт.