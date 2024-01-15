Этот рецепт станет настоящим подарком для тех, кто обожает деруны, но не любит или не имеет времени на то, чтобы тереть картофель.

Ведь этот рецепт дерунов из картофеля, который не надо тереть, пишет Politeka.net.

Рецептом дерунов поделилась фудблогер Анна, которая ведет свою кулинарную страницу «annet_days».

«Деруны с грибным соусом. Вкусная и простая идея для обеда!», - отметила Анна.

Для приготовления дерунов понадобятся следующие ингредиенты: 500 г картофеля, 1 луковица, 2 яйца, соль по вкусу, 2-3 ст.л. муки, специи по вкусу.

Также фудблогер предлагает приготовить соус к дерунам. Для этого необходимы: 400-500 г грибов Эрингов (можно другие), 1 крупная луковица, 2 ст.л. муки, 100-150 мл сливок 10%, вода или бульон, соль по вкусу, мускатный орех (по желанию).

Картофель и лук автор кулинарного канала предлагает измельчить в блендере (чаша с большими ножами).

"Консистенция получается мелкая и без лишней влаги", - отметила Анна.

Далее в смесь необходимо добавить яйца и перемешать.

Всыпать соль, муку и по желанию можно добавить сухой чеснок и хмели-сунели. Перемешать.

Жарить деруны на средней температуре до золотистой корочки.

Готовим соус к дерунам – лук и грибы нарезаем.

«Сначала обжарить лук, затем добавить грибы и немного поджарить (люблю именно Эринги, так как они не бросают воду и не темнеют, и они очень нежные и мягкие). Добавить муку и помешивая пожарить еще немного», - рассказала фудбогер о ходе приготовления дерунов.

Затем необходимо влить сливки и тщательно перемешать и с помощью воды или бульона довести соус до нужной густоты. Добавить соль и мускатный орех.

Последние шаги в приготовлении дерунов – выложить деруны и соус слоями в форму для запекания, накрыть фольгой и запечь в духовке еще 20 мин за t180*.

«Вкуснятина»,

«Тоже так делаю картошку для дерунов, получаются идеальные», - комментируют рецепт дерунов подписчики фудблогера.

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