Ведь этот рецепт дерунов из картофеля, который не надо тереть, пишет Politeka.net.
Рецептом дерунов поделилась фудблогер Анна, которая ведет свою кулинарную страницу «annet_days».
«Деруны с грибным соусом. Вкусная и простая идея для обеда!», - отметила Анна.
Для приготовления дерунов понадобятся следующие ингредиенты: 500 г картофеля, 1 луковица, 2 яйца, соль по вкусу, 2-3 ст.л. муки, специи по вкусу.
Также фудблогер предлагает приготовить соус к дерунам. Для этого необходимы: 400-500 г грибов Эрингов (можно другие), 1 крупная луковица, 2 ст.л. муки, 100-150 мл сливок 10%, вода или бульон, соль по вкусу, мускатный орех (по желанию).
Картофель и лук автор кулинарного канала предлагает измельчить в блендере (чаша с большими ножами).
"Консистенция получается мелкая и без лишней влаги", - отметила Анна.
Далее в смесь необходимо добавить яйца и перемешать.
Всыпать соль, муку и по желанию можно добавить сухой чеснок и хмели-сунели. Перемешать.
Жарить деруны на средней температуре до золотистой корочки.
Готовим соус к дерунам – лук и грибы нарезаем.
«Сначала обжарить лук, затем добавить грибы и немного поджарить (люблю именно Эринги, так как они не бросают воду и не темнеют, и они очень нежные и мягкие). Добавить муку и помешивая пожарить еще немного», - рассказала фудбогер о ходе приготовления дерунов.
Затем необходимо влить сливки и тщательно перемешать и с помощью воды или бульона довести соус до нужной густоты. Добавить соль и мускатный орех.
Последние шаги в приготовлении дерунов – выложить деруны и соус слоями в форму для запекания, накрыть фольгой и запечь в духовке еще 20 мин за t180*.
«Вкуснятина»,
«Тоже так делаю картошку для дерунов, получаются идеальные», - комментируют рецепт дерунов подписчики фудблогера.
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