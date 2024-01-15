Войска захватчиков продолжают предпринимать попытки по блокированию и вытеснению украинских защитников из Крынок, при этом некоторые оккупанты отказываются здесь идти на штурмы.

Крынки в Херсонской области стали реальной ловушкой для россиян. Населенный пункт превратился в полигон «для уничтожения российских войск».

«Большое плечо – 700 километров с того же Ростова, если вести до Крынок рынок военную амуницию и все снаряжение. И вот это большое плечо не даёт возможности россиянам успешно работать против нашего плацдарма, который очень грамотно и правильно подготовлен», - пояснил в эфире Zaхіd.net военный, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Крынки - еще одно украинское село, которое россияне стерли с лица земли.

По его словам, также огромное значение играет расположение Крынок.

«Ширина Днепра, подход с правого берега, прикрытие зенитно-ракетным комплексом и прикрытие артиллерии нашего плацдарма на левом берегу не дают ну практически никакой возможности россиянам развернуться и выполнять определённые боевые задачи. Там создан полигон для уничтожения российских войск. Они туда как муравьи на сахар лезут - попадают под наш огонь», - подчеркнул Роман Свитан.

По мнению военного аналитика, в будущем этот плацдарм будет использоваться для оперативного разворачивания и форсирования Днепра.

«Тяжело нашим ребятам на левом берегу, очень тяжело. Там есть определённый режим ротации, запущен. То есть, удерживается плацдарм в этом режиме. Я думаю, он уже будет потом использоваться, после появления достаточных сил и средств у нашей армии, он уже будет использоваться для оперативного разворачивания и подготовки к форсированию Днепра, но пока используется в режиме уничтожения российских войск», - отметил Свитан.

Добавим, ранее появилась информация, что оккупанты отказываются идти на штурмы под Крынками.

"Сейчас на нашем направлении уменьшилось количество подразделений типа "шторм Z", а больше сосредоточено морских пехотинцев и десантников. А они считают себя элитой и идти в такие штурмы они не хотят", - отмечала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Штурмы нередко проходят без поддержки бронированной техники, поэтому вполне закономерно враг несет большие потери.

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