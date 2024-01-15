Крынки в Херсонской области стали реальной ловушкой для россиян. Населенный пункт превратился в полигон «для уничтожения российских войск».
«Большое плечо – 700 километров с того же Ростова, если вести до Крынок рынок военную амуницию и все снаряжение. И вот это большое плечо не даёт возможности россиянам успешно работать против нашего плацдарма, который очень грамотно и правильно подготовлен», - пояснил в эфире Zaхіd.net военный, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Крынки - еще одно украинское село, которое россияне стерли с лица земли.
По его словам, также огромное значение играет расположение Крынок.
«Ширина Днепра, подход с правого берега, прикрытие зенитно-ракетным комплексом и прикрытие артиллерии нашего плацдарма на левом берегу не дают ну практически никакой возможности россиянам развернуться и выполнять определённые боевые задачи. Там создан полигон для уничтожения российских войск. Они туда как муравьи на сахар лезут - попадают под наш огонь», - подчеркнул Роман Свитан.
По мнению военного аналитика, в будущем этот плацдарм будет использоваться для оперативного разворачивания и форсирования Днепра.
«Тяжело нашим ребятам на левом берегу, очень тяжело. Там есть определённый режим ротации, запущен. То есть, удерживается плацдарм в этом режиме. Я думаю, он уже будет потом использоваться, после появления достаточных сил и средств у нашей армии, он уже будет использоваться для оперативного разворачивания и подготовки к форсированию Днепра, но пока используется в режиме уничтожения российских войск», - отметил Свитан.
Добавим, ранее появилась информация, что оккупанты отказываются идти на штурмы под Крынками.
"Сейчас на нашем направлении уменьшилось количество подразделений типа "шторм Z", а больше сосредоточено морских пехотинцев и десантников. А они считают себя элитой и идти в такие штурмы они не хотят", - отмечала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Штурмы нередко проходят без поддержки бронированной техники, поэтому вполне закономерно враг несет большие потери.
Последние новости Украины:
У врага новый подлый план - раскрыта его суть.
Россияне сбросили с беспилотника боеприпасы прямо на спасателей.
Будьте внимательны - боец ВСУ предупредил об еще одной опасности.