Разведчица Ярина Черногуз уже четыре года служит в ВСУ.

Черногуз считает, что около 100 тысяч женщин покроют потребности армии.

Об этом боевой медик заявила в Facebook.

По мнению Черногуз, каждая украинка может быть полезна на фронте, потому что это доказали на практике много действующих женщин-военных и ветеранок.

В частности, женщина может стать пилотом или штурманом дрона или боевым медиком.

Черногуз считает стереотипом то, что "мужчины лучше на поле боя".

"В современном же мире, женщины могут совмещать рождение и воспитание детей с военным делом. Или заниматься им вместо этого. Доказано большим количеством действующих военных женщин и ветеранок. Многие из этих женщин уже отдали свою жизнь за Украину, пока многие мужчины так и не дошли до армии за почти 10 лет войны», – резюмировала разведчица.

Украинцы в комментариях поделились мыслями:

"В последнее время нам стали навязчиво демонстрировать видео с женщинами-военнослужащими, поститься статьи, фото и др., пытаясь как-то повлиять на общественное мнение. Вы действительно думаете, что люди не понимают, что это нездоровая про**нда? Женщины действительно могут служить, но только добровольно и только по желанию...",

"Начинается агитация .Кто хотел с женщин уже давно там .Женщины должны думать о детях",

"Мда... это уже перебор. Женщина должна воспитывать и рожать детей, а не бегать по передовой. Если женщина доброволец, то да, но принудительно это уже иди**изм",

"У нее дети есть? Каждая мама, прежде всего, должна заботиться о своих детях. У нас без женщин есть кому воевать. Уже есть куча отверженных детей, мамы которых выезжали на заработки, теперь, давайте, еще и на войну заберите. Кто нибудь хочет подумать, как воспитывается будущее нашей страны!", - пишут в комментариях украинцы.

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