Разведчица Ярина Черногуз уже четыре года служит в ВСУ.

Черногуз считает, что около 100 тысяч женщин покроют потребности армии.

Об этом боевой медик заявила в Facebook.

По мнению Черногуз, каждая украинка может быть полезна на фронте, потому что это доказали на практике много действующих женщин-военных и ветеранок.

В частности, женщина может стать пилотом или штурманом дрона или боевым медиком.

врачи, больница, операция

Черногуз считает стереотипом то, что "мужчины лучше на поле боя".

"В современном же мире, женщины могут совмещать рождение и воспитание детей с военным делом. Или заниматься им вместо этого. Доказано большим количеством действующих военных женщин и ветеранок. Многие из этих женщин уже отдали свою жизнь за Украину, пока многие мужчины так и не дошли до армии за почти 10 лет войны», – резюмировала разведчица.

Украинцы в комментариях поделились мыслями:

"В последнее время нам стали навязчиво демонстрировать видео с женщинами-военнослужащими, поститься статьи, фото и др., пытаясь как-то повлиять на общественное мнение. Вы действительно думаете, что люди не понимают, что это нездоровая про**нда? Женщины действительно могут служить, но только добровольно и только по желанию...",

"Начинается агитация .Кто хотел с женщин уже давно там .Женщины должны думать о детях",

"Мда... это уже перебор. Женщина должна воспитывать и рожать детей, а не бегать по передовой. Если женщина доброволец, то да, но принудительно это уже иди**изм",

"У нее дети есть? Каждая мама, прежде всего, должна заботиться о своих детях. У нас без женщин есть кому воевать. Уже есть куча отверженных детей, мамы которых выезжали на заработки, теперь, давайте, еще и на войну заберите. Кто нибудь хочет подумать, как воспитывается будущее нашей страны!", - пишут в комментариях украинцы.

боевая медикиня поддержала мобилизацию женщин

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