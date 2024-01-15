Мобилизация в Украине продолжается, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, что не все призванные на службу находятся "на нуле".

Ким отметил, что на одного стрелка из автомата в армии приходится двенадцать обслуживающих его людей.

Виталий Ким добавил, что мобилизация в Украине является важным инструментом обеспечения обороны Украины.

Поэтому глава Николаевской ОВА убежден, что важно общаться с украинцами и мотивировать их во время мобилизации в Украине.

Ким подчеркнул, что мобилизация в Украине не означает, что человек будет на фронте постоянно.

Ротация кадров позволит избежать таких ситуаций.

"Очень простой пример — есть два поста, там двое военных. Ни одного, ни другого не могут отправить в отпуск, потому что не на кого поменять. Если мобилизуют третьего военного, то они по кругу друг друга сменяют, и все три будут и с отпусками, и смогут восстановиться психологически, и реабилитироваться, и прочее», – рассказал Ким.

В комментариях пользователи сети отреагировали на новость о мобилизации в Украине:

"Украинец – это независимый, свободный человек, который за свою свободу всегда борется. К ней так и нужно относиться. Тогда и будет адекватный ответ",

"Как бы он объявил все вперед от верха до низов,я была бы рада и сама пойти,ибо это поднимало бы дух для всех",

"А кто же будет работать на наполнение бюджета?".

Источник: Фокус.

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