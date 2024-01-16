Победительница «МастерШеф – 12 сезон» Валерия Матрохина поделилась рецептом небанального и вкусного блюда из картофеля.

Победительница «МастерШеф» отметила, что этот рецепт хрустящего картофеля уже покорил сеть и она тоже не удержалась от того, чтобы его приготовить.

«Очень просто, очень вкусно», - прокомментировала этот рецепт блюда из картофеля победительница «МастерШеф».

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: картофель 500 г, кукурузный крахмал 2 ст.л., пармезан 60 г, зелень, жареный бекон, соль, перец, мускатный орех, масло для фритюра, пармезан и бекон для презентации.

Картофель моем и отвариваем, бекон обжариваем в духовке до хруста, зелень мелко нарезаем.

Запеченный бекон мелко-мелко нарезаем, чтобы получилась хрустящая крошка.

Хрустящий картофель.

Следующий шаг – отварной картофель чистим и разминаем, добавляем крахмал и зелень, а также мелко натертый пармезан и мускатный орех. Также в смесь добавляем беконную крошку.

Из смеси формируем небольшие шарики.

Разогреваем большое количество подсолнечного масла и обжариваем шарики до золотистого цвета.

Хрустящий картофель.

Последние новости Украины:

Салат "Капрезе" - на "МастерШеф" рассказали рецепт, который легко повторить дома.

Соус для салата из пекинской капусты изменит все – самый аппетитный рецепт.

Вкусный капустник из свежей капусты – кулинар поделилась рецептом, который станет любимым.