Победительница «МастерШеф» отметила, что этот рецепт хрустящего картофеля уже покорил сеть и она тоже не удержалась от того, чтобы его приготовить.
«Очень просто, очень вкусно», - прокомментировала этот рецепт блюда из картофеля победительница «МастерШеф».
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: картофель 500 г, кукурузный крахмал 2 ст.л., пармезан 60 г, зелень, жареный бекон, соль, перец, мускатный орех, масло для фритюра, пармезан и бекон для презентации.
Картофель моем и отвариваем, бекон обжариваем в духовке до хруста, зелень мелко нарезаем.
Запеченный бекон мелко-мелко нарезаем, чтобы получилась хрустящая крошка.
Хрустящий картофель.
Следующий шаг – отварной картофель чистим и разминаем, добавляем крахмал и зелень, а также мелко натертый пармезан и мускатный орех. Также в смесь добавляем беконную крошку.
Из смеси формируем небольшие шарики.
Разогреваем большое количество подсолнечного масла и обжариваем шарики до золотистого цвета.
Хрустящий картофель.
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