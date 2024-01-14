В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил сделать подборку своих лучших рецептов из картофеля.
В частности "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам приготовить вкуснейшие драники с мясом и сметанным соусом.
Для приготовления мясных дерунов судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 500 г очищенного картофеля
- 200 г фарша (куриного)
- 20 г пшеничной муки
- 1 яйцо
- 10 г чеснока
- 3 г соли
- 50 мл масла для жарки
Для соуса нам понадобятся:
- 70 г сметаны
- 20 г зеленого лука
Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает на терку, хорошо промывает водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала, и просушивает бумажным полотенцем.
К тертому картофелю добавляем яйцо, фарш, муку, измельченный чеснок и соль, хорошо перемешиваем все.
Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит деруны на разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне с обеих сторон до золотистости.
Чтобы приготовить соус к дерунам, просто смешиваем сметану с мелко нарезанным зеленым лучком.
Украинцы в комментариях оценили картофельные рецепты от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво и шутят: "Если исключить из рациона блюда из картофеля, то уже за месяц можно потерять до 80! процентов удовольствия от жизни (с)😅".
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Заделки "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.