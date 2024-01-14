В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил сделать подборку своих лучших рецептов из картофеля.

В частности "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам приготовить вкуснейшие драники с мясом и сметанным соусом.

Для приготовления мясных дерунов судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

500 г очищенного картофеля

200 г фарша (куриного)

20 г пшеничной муки

1 яйцо

10 г чеснока

3 г соли

50 мл масла для жарки

Для соуса нам понадобятся:

70 г сметаны

20 г зеленого лука

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает на терку, хорошо промывает водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала, и просушивает бумажным полотенцем.

К тертому картофелю добавляем яйцо, фарш, муку, измельченный чеснок и соль, хорошо перемешиваем все.

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит деруны на разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне с обеих сторон до золотистости.

Чтобы приготовить соус к дерунам, просто смешиваем сметану с мелко нарезанным зеленым лучком.

Украинцы в комментариях оценили картофельные рецепты от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво и шутят: "Если исключить из рациона блюда из картофеля, то уже за месяц можно потерять до 80! процентов удовольствия от жизни (с)😅".

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