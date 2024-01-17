Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился согревающим рецептом лодочек с картофелем и беконом. Дополнив блюдо чесноком и паприкой, получится очень насыщенно, считает "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

Картошка (крупный сорт) - количество по вашему выбору

Сало или бекон - по вкусу

Чеснок - 3-4 зубчика

Растительное масло - 3 ст. л.

Паприка молотая (или подкопченная) - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Специи для картошки - по желанию

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Очистите картошку и нарежьте ее палочками, не доводя до конца, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Отделите бекон от кожуры (если используете сало, нарежьте его на тонкие ломтики).

Тертый чеснок приготовьте заранее.

Сбор блюда:

"Мастер Шеф" Ярославский советует, вставьте тонкие ломтики бекона или сала в каждый разрез в картошке.

Смешайте растительное масло, тертый чеснок, паприку, соль и другие специи (по желанию).

Мазьте получившейся смесью каждую палочку картошки с беконом.

Запекание:

Разогрейте духовку до 200 градусов с конвекцией.

Разложите картошку с беконом в челноки из фольги или на противень, выстланный пергаментом.

Запекайте в предварительно разогретой духовке в течение 22 минут (время может изменяться в зависимости от вашего оборудования).

Подача:

Выньте картошку из духовки, проверьте на готовность (должна быть золотистой и хрустящей).

Подавайте горячей, посыпанной свежими травами или зеленью по желанию, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Подсказка:

Картошку с беконом можно подавать с соусом, огурцами или другими пригarnитурами по вашему вкусу.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.