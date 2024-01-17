Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился согревающим рецептом лодочек с картофелем и беконом. Дополнив блюдо чесноком и паприкой, получится очень насыщенно, считает "Мастер Шеф".
Ингредиенты:
- Картошка (крупный сорт) - количество по вашему выбору
- Сало или бекон - по вкусу
- Чеснок - 3-4 зубчика
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Паприка молотая (или подкопченная) - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Специи для картошки - по желанию
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Очистите картошку и нарежьте ее палочками, не доводя до конца, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Отделите бекон от кожуры (если используете сало, нарежьте его на тонкие ломтики).
Тертый чеснок приготовьте заранее.
Сбор блюда:
"Мастер Шеф" Ярославский советует, вставьте тонкие ломтики бекона или сала в каждый разрез в картошке.
Смешайте растительное масло, тертый чеснок, паприку, соль и другие специи (по желанию).
Мазьте получившейся смесью каждую палочку картошки с беконом.
Запекание:
Разогрейте духовку до 200 градусов с конвекцией.
Разложите картошку с беконом в челноки из фольги или на противень, выстланный пергаментом.
Запекайте в предварительно разогретой духовке в течение 22 минут (время может изменяться в зависимости от вашего оборудования).
Подача:
Выньте картошку из духовки, проверьте на готовность (должна быть золотистой и хрустящей).
Подавайте горячей, посыпанной свежими травами или зеленью по желанию, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Подсказка:
Картошку с беконом можно подавать с соусом, огурцами или другими пригarnитурами по вашему вкусу.
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