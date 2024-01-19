Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал детально, как правильно приготовить пирог с луком и мягкой корочкой.
Рецепт Лукового пирога с сыром Dorblu:
Тесто:
- 210 г муки
- 140 г масла 82.5%
- 60 г ледяной воды
- 10 г лимонного сока
- Соль
Готовим тесто:
В большой миске нарезайте масло на кусочки и добавьте его в муку.
Используя нож или лопатки, рубите масло в муке до тех пор, пока оно не станет похожим на пластинки (возможно, можно натереть на крупной терке), делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте соль и воду с лимонным соком, быстро перемешайте тесто.
Соберите тесто 3-4 раза, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, после охлаждения тесто, раскатайте его в тонкий пласт немного больше формы.
Выложите пергамент на дно формы, уложите тесто, формируя бортики равномерно.
Поместите тесто на пергамент и положите на него горох или фасоль. Запекайте 25 минут при 180 градусах.
Начинка:
- 25 г масла
- 400 г лука
- 140 г бекона
- 3 яйца
- 300 г сливок 30%
- 70+30 г сыра Dorblu
- Мускатный орех
- Соль (будьте осторожны, так как соль есть в сыре и беконе)
Приготовление начинки:
На среднем огне поджарьте нарезанный лук на масле. Когда он станет золотистым, добавьте бекон и мускатный орех. Дайте остыть.
В миске смешайте сливки с яйцами, добавьте лук, 70 г сыра Dorblu, порезанного крупными кусочками, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Пробуйте на вкус и добавьте мускатный орех по вкусу, можно добавить чабрец. Разместите смесь на охлажденном тесте.
Посыпьте сверху еще 30 г сыра Dorblu, порезанного кусочками.
Отправьте в разогретую до 175 градусов духовку на 25 минут, добавил "Мастер Шеф" Ярославский.
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