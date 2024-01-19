Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал детально, как правильно приготовить пирог с луком и мягкой корочкой.

Рецепт Лукового пирога с сыром Dorblu:

Тесто:

210 г муки

140 г масла 82.5%

60 г ледяной воды

10 г лимонного сока

Соль

Готовим тесто:

В большой миске нарезайте масло на кусочки и добавьте его в муку.

Используя нож или лопатки, рубите масло в муке до тех пор, пока оно не станет похожим на пластинки (возможно, можно натереть на крупной терке), делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте соль и воду с лимонным соком, быстро перемешайте тесто.

Соберите тесто 3-4 раза, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, после охлаждения тесто, раскатайте его в тонкий пласт немного больше формы.

Выложите пергамент на дно формы, уложите тесто, формируя бортики равномерно.

Поместите тесто на пергамент и положите на него горох или фасоль. Запекайте 25 минут при 180 градусах.

Начинка:

25 г масла

400 г лука

140 г бекона

3 яйца

300 г сливок 30%

70+30 г сыра Dorblu

Мускатный орех

Соль (будьте осторожны, так как соль есть в сыре и беконе)

Приготовление начинки:

На среднем огне поджарьте нарезанный лук на масле. Когда он станет золотистым, добавьте бекон и мускатный орех. Дайте остыть.

В миске смешайте сливки с яйцами, добавьте лук, 70 г сыра Dorblu, порезанного крупными кусочками, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Пробуйте на вкус и добавьте мускатный орех по вкусу, можно добавить чабрец. Разместите смесь на охлажденном тесте.

Посыпьте сверху еще 30 г сыра Dorblu, порезанного кусочками.

Отправьте в разогретую до 175 градусов духовку на 25 минут, добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

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