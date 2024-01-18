Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить овсяное печенье, которое понравится и вам и вашим детишкам. "Мастер Шеф" уверяет, с едрой и изюмом будет намного вкуснее.
Ингредиенты:
- 150 г овсяных хлопьев
- 100 г пшеничной муки
- 30 г льна
- 70 г оливкового масла
- 50 г апельсинового сока
- 60 г меда
- 60 г изюма
- 5 г разрыхлителя (разрыхлитель теста)
- 60 г орехов
- Цедра апельсина
- Щепотка соли
- По желанию: сахарная пудра
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Овсяные хлопья превращаем в муку с использованием блендера или специальной насадки, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Изюм (лучше темных сортов) ошпариваем кипятком и оставляем в течение 10 минут. Сливаем воду, добавляем мед, затем блендером получаем однородную массу.
Измельчаем орехи.
Смешивание ингредиентов:
В кухонном комбайне с насадкой "лопатка" смешиваем овсяную муку, пшеничную муку, льну, оливковое масло, апельсиновый сок, полученную смесь из изюма и меда, измельченные орехи, цедру апельсина, разрыхлитель, и щепотку соли.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, тщательно перемешиваем и оставляем тесто в холодильнике под пленкой на 30 минут.
Формирование и выпечка:
Формируем кружочки из теста и обсыпаем их сахарной пудрой (опционально).
Легкими прикосновениями ладоней приплюскуем кружочки.
Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 185 градусах примерно 20 минут или до появления румяной корки, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.
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