Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить овсяное печенье, которое понравится и вам и вашим детишкам. "Мастер Шеф" уверяет, с едрой и изюмом будет намного вкуснее.

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев

100 г пшеничной муки

30 г льна

70 г оливкового масла

50 г апельсинового сока

60 г меда

60 г изюма

5 г разрыхлителя (разрыхлитель теста)

60 г орехов

Цедра апельсина

Щепотка соли

По желанию: сахарная пудра

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Овсяные хлопья превращаем в муку с использованием блендера или специальной насадки, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Изюм (лучше темных сортов) ошпариваем кипятком и оставляем в течение 10 минут. Сливаем воду, добавляем мед, затем блендером получаем однородную массу.

Измельчаем орехи.

Смешивание ингредиентов:

В кухонном комбайне с насадкой "лопатка" смешиваем овсяную муку, пшеничную муку, льну, оливковое масло, апельсиновый сок, полученную смесь из изюма и меда, измельченные орехи, цедру апельсина, разрыхлитель, и щепотку соли.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, тщательно перемешиваем и оставляем тесто в холодильнике под пленкой на 30 минут.

Формирование и выпечка:

Формируем кружочки из теста и обсыпаем их сахарной пудрой (опционально).

Легкими прикосновениями ладоней приплюскуем кружочки.

Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 185 градусах примерно 20 минут или до появления румяной корки, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

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