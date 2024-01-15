Мобилизация в Украине продолжается, законную отсрочку от призыва предлагают жителям Прикарпатья.
Как сообщили в Ивано-Франковской ОВА, набирают добровольцев на строительство укрепрайонов на Донбассе.
Сообщается, что в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, но людей не хватает.
Поэтому председателей территориальных общин Ивано-Франковской области попросили помочь со строительными бригадами.
Пока известно, что нужно 300 человек, а заработная плата будет составлять 20 тысяч гривен.
Работников обеспечат жильем и питанием.
Отмечается, что прикарпатцы, которые согласятся помочь со строительством оборонных сооружений - получат отсрочку от мобилизации в Украине во время строительства фортификаций.
К слову, мобилизация в Украине продолжается, тем временем появилось требование призвать всех работников ТЦК.
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием мобилизовать представителей ТЦК.
Как считает автор обращения Гловатский Максим, они принимали присягу на верность украинскому народу, а значит "пришло их время".
"Они как и все принимали присягу на верность украинскому народу. Пришло их время, а они ловят простых людей, чтобы отправить их на фронт, а не себя», - пишет автор петиции.
По его мнению, уделить особое внимание в разгаре мобилизации в Украине нужно Николаевской области.
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