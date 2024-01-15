Мобилизация в Украине продолжается, тем временем в Ивано-Франковской ОВА придумали "новый вид" отсрочки от призыва.

Мобилизация в Украине продолжается, законную отсрочку от призыва предлагают жителям Прикарпатья.

Как сообщили в Ивано-Франковской ОВА, набирают добровольцев на строительство укрепрайонов на Донбассе.

Сообщается, что в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, но людей не хватает.

Поэтому председателей территориальных общин Ивано-Франковской области попросили помочь со строительными бригадами.

Пока известно, что нужно 300 человек, а заработная плата будет составлять 20 тысяч гривен.

Работников обеспечат жильем и питанием.

Отмечается, что прикарпатцы, которые согласятся помочь со строительством оборонных сооружений - получат отсрочку от мобилизации в Украине во время строительства фортификаций.

К слову, мобилизация в Украине продолжается, тем временем появилось требование призвать всех работников ТЦК.

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием мобилизовать представителей ТЦК.

Как считает автор обращения Гловатский Максим, они принимали присягу на верность украинскому народу, а значит "пришло их время".

"Они как и все принимали присягу на верность украинскому народу. Пришло их время, а они ловят простых людей, чтобы отправить их на фронт, а не себя», - пишет автор петиции.

По его мнению, уделить особое внимание в разгаре мобилизации в Украине нужно Николаевской области.

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