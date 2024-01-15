Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, что пограничники могут требовать у данной категории лиц предъявить соответствующее разрешение на выезд от ТЦК.
Как сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, чтобы предотвратить незаконные выезды за границу, представители ГНСУ могут спрашивать у мужчин призывного возраста документы из ТЦК с отметкой об отсрочке от призыва в разгар мобилизации в Украине.
Поэтому Демченко призвал военнообязанных обновить данные в военкоматах и документы на разрешение пересечения границы.
В документах должна быть отметка об отсрочке от мобилизации в Украине.
В сети украинцы отреагировали на новость о проверках документов у многодетных родителей при пересечении границы во время мобилизации в Украине:
"У нас простой народ все пригодны, все здоровы, А в верховной раде будут как всегда больны. К сожалению",
"Кто ездит по Европе пусть и воюет за нее. А простой смер*** не за что съездить в район... И он должен отдавать свою жизнь за воров. Где мотивация?
"Почему это госслужащие, депутаты, министры и их дети и родственники не защищают свое состояние. Почему это все делают другие, просто защищающие свою, как они думают, родную Украину», - пишут украинцы в сети.
Источник: Интерфакс Украина.
Последние новости Украины:
Залужный высказался о нынешнем призыве, который генерал предлагает изменить.
Как сообщала Politeka, ¦мобилизацию в Украине усилили еще в одной области: где по-новому будут вручать повестки
Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.