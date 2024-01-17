Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился, как сделать идеальный маринад для крылышек и приготовиить их на грилле. Такой вариант особо пригодится тем, кто любит готовить на природе, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.
Ингредиенты:
Для маринада:
- 1 кг крылышек
- 9 г соли
- 1 ч. ложка соуса ворчестер или соевого
- 0.5 ч. ложки сухого чеснока
- Немного паприки
- Черный перец
- 1 ч. ложка яблочного уксуса
- 35-40 г растительного масла
Инструкции:
1. Подготовка маринада:
В глубокой миске смешайте соль, соус ворчестер, сухой чеснок, паприку, черный перец, яблочный уксус и растительное масло, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте крылышки в маринад, тщательно перемешайте, чтобы они хорошо пропитались. Поставьте в холодильник на несколько часов или лучше всего на ночь.
2. Подготовка к жарке:
"Мастер Шеф" Ярославский советует, разжигайте огонь и дожидайтесь легкого жара (примерно 180 градусов, если используете гриль с крышкой).
3. Жарка:
Выньте крылышки из маринада и уложите на гриль. Начинайте жарить на медленном огне, периодически переворачивая, чтобы они равномерно прожаривались.
4. Терпение - ключ к успеху:
Жарьте крылышки примерно 25-30 минут, переворачивая их несколько раз, чтобы они получили румяную корочку. Будьте терпеливы, результат стоит ожидания, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.
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