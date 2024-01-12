Россияне ищут силы и средства, чтобы перебросить на Авдеевское направление, ведь это политическая задача.

По мнению полковника запаса ГШ ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, россияне могут снять часть войск с Бахмутского и Купянского направления.

«Авдеевка и Марьинка – два главных оперативных направления. Авдеевка понятно – это политическая задача, от которой не может отказаться генеральный штаб Российской Федерации, поэтому они будут туда тянуть все, что можно тянуть. Кстати, здесь есть и хорошая составляющая – она заключается в том, что нет уже резерва в РФ. Можно только поскрести «по сусекам», - отметим Олег Жданов в эфире «Руно».

По словам Жданова, россияне еще могут собрать в учебных центрах и полигонах мобилизованных. А других уже нет.

«В Украину сегодня им нечего тянуть», - предположил Олег Жданов.

Да, новые силы формируются в российских регионах, бригады, но это процесс только в своем начале.

"И там огромные проблемы с комплектованием, личным составом и техникой", - сообщил Олег Жданов.

Поэтому, по его словам, по всей вероятности, для продолжения наступления на Авдеевку оккупанты будут снимать силы с других направлений.

Но только не из Херсонского.

«Думаю, что Херсонское направление это последнее, с которого они будут снимать войска. Потому что мы знаем, что две бригады пошли в Крым на восстановление боеспособности, и мы знаем, что Херсонское направление обеспечивается личным составом и техникой по окончательному принципу. То есть все, что осталось, то достается им. А если не осталось, то не достается», – рассказал Олег Жданов.

По его словам, иначе бы оккупационный генерал Теплинский не собирал бы дезертиров, отказников и прочее. Не формировал бы роты штрафные и отряды из опозорившихся офицеров.

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