Легкий салат из пекинской капусты – это то, что захочется приготовить на ужин или обед, чтобы разнообразить стол.

Пекинская капуста – это отличный продукт, благодаря которому можно приготовить множество полезных и полезных блюд. От борща и голубцов до салатов и запеканок.

Еще одной идеей легкого и быстрого салата из пекинской капусты поделилась автор кулинарного блога voloshka_gotye.

«Когда закончились праздники, организм нуждается в легкой пище. Приготовьте этот салатик и ваш организм будет признателен. А еще он, несмотря на простоту приготовления и доступность ингредиентов, очень подходит к праздничному столу», - отметила фудблогер.

Легкий салат из пекинской капусты.

Для приготовления легкого салата из пекинской капусты возьмите следующие ингредиенты: 200 г пекинской капусты, 1 крупное яблоко, 125 г копченой куриной грудинки.

Также фудблогер предлагает приготовить к этому салату из пекинской капусты соус. Для него понадобятся 120 г густого натурального йогурта или сметаны, соль, дижонская горчица, а также по желанию цедра лимона.

Готовить салат элементарно просто – мелко режем пекинскую капусту, яблоко и грудку нарезаем соломкой.

Ингредиенты соединяем и добавляем соус.

"Для соуса просто смешиваем все составляющие", - отметила Татьяна.

По желанию, салат из пекинской капусты можно посыпать зернышками льна.

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