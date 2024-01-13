Пекинская капуста – это отличный продукт, благодаря которому можно приготовить множество полезных и полезных блюд. От борща и голубцов до салатов и запеканок.
Еще одной идеей легкого и быстрого салата из пекинской капусты поделилась автор кулинарного блога voloshka_gotye.
«Когда закончились праздники, организм нуждается в легкой пище. Приготовьте этот салатик и ваш организм будет признателен. А еще он, несмотря на простоту приготовления и доступность ингредиентов, очень подходит к праздничному столу», - отметила фудблогер.
Легкий салат из пекинской капусты.
Для приготовления легкого салата из пекинской капусты возьмите следующие ингредиенты: 200 г пекинской капусты, 1 крупное яблоко, 125 г копченой куриной грудинки.
Также фудблогер предлагает приготовить к этому салату из пекинской капусты соус. Для него понадобятся 120 г густого натурального йогурта или сметаны, соль, дижонская горчица, а также по желанию цедра лимона.
Готовить салат элементарно просто – мелко режем пекинскую капусту, яблоко и грудку нарезаем соломкой.
Ингредиенты соединяем и добавляем соус.
"Для соуса просто смешиваем все составляющие", - отметила Татьяна.
По желанию, салат из пекинской капусты можно посыпать зернышками льна.
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