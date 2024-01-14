Функционирование Сил Обороны, развитие и поддержка ВПК, создание военных технологий, зарплаты военнослужащим, проведение масштабной мобилизации требует увеличения поступлений в Государственный бюджет Украины.

Так считает автор петиции на сайте президента, одним из некритических расходов является государственное финансирование политических партий.

Автор обращения добавил, что политические партии в условиях военного положения якобы не нуждаются в таком объеме финансирования, как в мирное время с полноценным политическим процессом.

"Обращаемся к Президенту Украины инициировать изменения в законодательство Украины, предусматривающие ограничение на государственное финансирование политических партий в условиях военного положения и перенаправление освобожденных средств на нужды Сил Обороны и ВПК", - говорится в петиции.

Также автор считает, что полное аннулирование государственного финансирования приведет к значительным коррупционным рискам, поэтому следует продумать механизмы его существенного уменьшения и покрытия минимально необходимых расходов по законодательно установленным ограничениям.

"Большая часть этих расходов должна быть направлена ​​на Победу", - резюмировал автор.

По состоянию на 12 января петиция набрала 435 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

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