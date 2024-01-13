Мобилизация в Украине продолжается, между тем появилось требование призвать всех работников ТЦК.

Мобилизация в Украине продолжается, она будет действовать по меньшей мере до 14 февраля 2024 года.

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием мобилизовать представителей ТЦК.

Как считает автор обращения Гловатский Максим, они принимали присягу на верность украинскому народу, а следовательно "пришло их время".

"Они как и все принимали присягу на верность украинскому народу. Пришло их время, а они ловят простых людей, чтобы отправить их на фронт, а не себя», - пишет автор петиции.

По его мнению, уделить особое внимание в разгаре мобилизации в Украине нужно Николаевской области.

"Особенно Николаевскую обл., очень много работников ТЦК, могут быть полезны, но они бегают за простыми людьми, которые не мотивированы воевать", - резюмировал автор обращения Главный Максим.

По состоянию на 12 января петиция набрала 1 122 голоса из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

Кроме того, напомним, что в сети требуют рассмотреть вопрос о призыве в ряды ВСУ государственных служащих.

Петиция в отношении мобилизации в Украине появилась на сайте президента Украины.

"Прошу рассмотреть вопрос о мобилизации в ряды ВСУ государственных служащих, которые получали и получают заработные платы за счет налогоплательщиков", - говорится в обращении.

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