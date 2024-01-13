Деруны по этому не классическому рецепту получатся с золотистой корочкой, красивыми и очень вкусными.

Рецептом дерунов, но не классическим, поделилась фудблогер на своей странице «anny.cooking» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Не классические драники. Очень вкусные!», - прокомментировала рецепт автор кулинарной страницы.

Для приготовления дерунов по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: 400 г замороженного куриного филе или фарша, 800 г картофеля, 1 яйцо, 1 ст.л. сметаны с горкой, 1 маленький лук, 2 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, 1/2 ч.л. соли, перец.

Также фудблогер предлагает приготовить соус для дерунов. Для этого понадобятся сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль.

Деруны, рецепт.

Картофель, лук и чеснок натираем. Также фудблогер предлагает натереть подмороженное филе (или использовать готовый фарш).

Добавляем в смесь яйцо, сметану, потертый сыр, соль. Перемешиваем.

Сковороду смазываем маслом и разогреваем. Выкладываем смесь для дерунов ложкой, обжариваем с обеих сторон.

Деруны, рецепт.

Для приготовления соуса сметану, укроп, паприку, сухой чеснок, соль просто перемешиваем.

В комментариях к рецепту дерунов подписчики фудблогера делятся своими секретами блюда из картофеля:

«Чтобы картофель не темнел, сначала натирайте лук, а затем картофель»,

«Просто с фаршем готовым тоже вкусно. И быстрее»,

«Оооо, какая интересная версия дерунов»,

«Классный рецепт! Обязательно попробую!».

Деруны, рецепт.

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