Российские захватчики в Донецкой области пытаются во что бы то ни стало «зацепиться» за еще один населенный пункт и осуществить очередной жестокий план.

О жестоких боях в районе Новомихайловки Донецкой области рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его словам, оккупанты пытаются «любой ценой «зацепиться» за это село. Точнее, его руины».

С этой целью россияне действуют одновременно на нескольких направлениях.

«На данный момент противник подошел вплотную к восточной окраине Новомихайловки (со стороны с.Славное), но с севера и юга "немного завяз" во встречных боях, так как передовые подразделения ВСУ местами контратакуют наступающие подразделения противника, и временами, не только останавливают продвижение противника, но и оттесняют его», - рассказал Машовец в своем телеграмм-канале.

Военный аналитик подчеркнул, что бои в этом районе носят крайне ожесточенный характер.

По мнению Машовца, смыслом боев за Новомихайловку, на самом деле, является не сам поселок (который по большому счету имеет только тактическое значение), а создание условий для вытеснения ВСУ со всего Угледарского плацдарма.

«То есть, противник стремится выполнить большее задание по объему (оперативно-тактическому уровню). А именно - взять под свой контроль дорогу Марьинка - Угледар (она же "в миру" - 00542), которая является достаточно важной рокадой для подразделений ВСУ, которые обороняются на этом выступе», - пояснил Константин Машовец.

Однако, как отметил аналитик, для этого врагу потребуется активизироваться не только в районе Марьинки и Новомихайловки, но и в районе непосредственно Угледара и отрезка западнее него (район Павловки).

«Иначе весь смысл боев за Новомихайловку будет потерян», - считает эксперт.

Машовец также пояснил, что вытеснение украинских войск из района Новомихайловки ничего особенного противнику относительно ликвидации всего Угледарского плацдарма не даст.

«Узлы обороны ВСУ в районе Константиновки и Прасковьевки никуда от этого не денутся. Тем более, что и поселок Победа, противнику в этом отношении, тоже никак не миновать», - отмтеил эксперт.

По словам аналитика, для того чтобы заставить ВСУ отойти с Угледарского плацдарма противнику будет необходимо организовать "давление" как с северного, так и южного "концов" дороги 00542.

А для этого командованию противника необходимо будет сосредоточить не только в районе Марьинка - Александровка, но и в районе Павловка - Никольске - Владимировка - Егоровка.

«В настоящее время пока такого сосредоточения наша группа (ИС) не наблюдает. Но "первый звоночек" относительно опосредованного подтверждения того факта, что командование противника таки вынашивает такого рода планы уже зазвенел», - сообщил Машовец.

Так, 57-ую отдельную мотострелковую бригаду противник «по восстановлению» собирается переместить именно «под Угледар», где уже действуют другие подразделения РФ.

«Вполне вероятно, что российскому командованию таки удастся наскрести что-то существенное на "южную группу" для Угледарского выступления», - предположил Машовец.

Поэтому, подчеркивает аналитик, в так называемом районе "южнее Донецка", следует рассматривать не только бои в районе Марьинки и Новомихайловки, но и вообще любые "шевеления" противника на Волновахско-Мариупольском направлении.

«Очевидно, что мы имеем дело с вполне четким и целенаправленным замыслом (планом) противника по ликвидации Угледарского выступа. По крайней мере, с четко артикулированной его попыткой достичь этой цели», - предупредил эксперт.

Последние новости Украины:

Наступление оккупантов еще не выдохлось - сможет ли враг добитсья успехов.

Будьте внимательны – боец ​​ВСУ предупредил украинцев об опасности.

Также сообщалось, что россияне сменили тактику и поставили новую цель.