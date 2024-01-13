Такой маринад Илона Гвоздева, в частности, использует при приготовлении утки.
Для приготовления маринада по рецепту Илоны Гвоздевой понадобятся ингредиенты: соевый соус, мед, прованские травы, приправа к курице, апельсиновый сок, цедра апельсина, лавровый лист, белое вино, душистый перец, молотая корица, соль.
Илона Гвоздева на своей странице в Инстаграме также показала, как натерла утку специями, соком лимона, медом и солью, добавила в гусятницу цедру и еще сок лимона, вино, соевый соус, лавровые листики и перец горошком.
«Маринуем утку и оставляем ее на 24 часа», – рассказывала Илона Гвоздева.
Рецепт утки.
Также звезда «Танцев со звездами» использовала в приготовлении два яблока – их нарезаем кубиками и кладем внутрь утки для вкуса и аромата.
«После готовим в духовке при температуре 170С до готовности и золотой корочки», – рассказывала Илона Гвоздева рецепт.
Рецепт утки.
В комментариях подписчики Илона Гвоздевой шутят, что не отказались бы от такого «массажа», который хореограф устроила утке, и отмечают, что блюдо получилось очень аппетитным.
«Хочу быть той уткой, чтобы меня так помассажирова»,
«Как вкусно выглядит даже самое приготовление»,
«Вкусность!»,
«Вот это вкусность!».
Рецепт утки.
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