Зимнее наступление Путина, которое, как писали СМИ, провалилось, еще не закончилось, но украинские защитники дают достойный отпор и продолжают ломать планы оккупантов.

Но, как убежден военный корреспондент Богдан Мирошников, осенне-зимнее наступление окупантов еще далеко не выдохлось.

По его словам, снижение интенсивности боевых действий - это следствие праздников, к которым оккупанты очень привязываются, а также перегруппировка в результате начала дефицита пехоты.

По мнению корреспондента, в 20-х числах января (или несколько позже, в зависимости от того, как враг закончит предыдущие меры), можно ожидать увеличения интенсивности боев до уровня октября-ноября.

«Но не думаю, что враг сможет сломить ход своей же операции и добиться оперативно-тактических успехов на этом этапе», - предположил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Корреспондент подчеркнул, что враг продвигался и продвигается настолько медленно, насколько это возможно. Потому что украинские воины настоящие титаны.

«В опасности – Авдеевка, Купянск-Узловой и дорога Угледар-Марьинка. Но так было и раньше. Те успехи, которые враг имел, с учетом привлеченных сил и средств – мизерные. Если бы они воевали с какой-нибудь другой страной такой ордой – мало кто бы такое выдержал. Но не наши воины!», – отметил корреспондент.

Добавим, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что российские оккупанты под Авдеевкой расстреливают своих раненых военных.

"Зафиксированы случаи, когда они своих раненых расстреливают, есть перехваты, точно знаем, кто и как. Я думаю, это потом пойдет в уголовные дела», — сказал Цехоцкий в эфире телемарафона.

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