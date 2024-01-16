Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простыми секретами, которые помогут приготовить идеальную шарлотку с яблоками.

Для приготовления шарлотки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

  • кефир – 200 г
  • яйцо – 1 большое или 2 маленьких
  • манная крупа - 140 г
  • мука – 120 г
  • сахар – 190 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • разрыхлитель - 8 г
  • яблоки – 800 г
  • растительное масло – 35 г (или сливочное масло)
  • для аромата и вкуса можно добавить немного корицы или цедры цитрусовых

Владимир Ярославский

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует выбирать для шарлотки яблоки или сорта Голден, или красные мягкие сорта.

Смешиваем кефир с сахаром, манкой, яйцами, хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут – за это время манка настоится и набухнет. После этого добавляем в смесь муку, разрыхлитель, растительное или сливочное масло и замешиваем тесто.

Яблоки чистим от кожуры, удаляем сердцевину, нарезаем на мелкие кусочки. По желанию к измельченным яблокам можно добавить корицу или цедру.

Владимир Ярославский

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует для этого рецепта брать форму диаметром 26 см (можно взять просто сковороду). Застилаем форму пергаментом, смазываем растительным маслом и выкладываем тесто с яблоками. Можно сразу перемешать нарезанные яблоки с тестом, а можно выкладывать ломтики в форму и заливать тестом.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выпекает шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут.

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