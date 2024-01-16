Известный шеф-повар, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал простой и надежный рецепт шарлотки, которая всегда получается идеальной.

Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простыми секретами, которые помогут приготовить идеальную шарлотку с яблоками.

Для приготовления шарлотки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

кефир – 200 г

яйцо – 1 большое или 2 маленьких

манная крупа - 140 г

мука – 120 г

сахар – 190 г

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель - 8 г

яблоки – 800 г

растительное масло – 35 г (или сливочное масло)

для аромата и вкуса можно добавить немного корицы или цедры цитрусовых

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует выбирать для шарлотки яблоки или сорта Голден, или красные мягкие сорта.

Смешиваем кефир с сахаром, манкой, яйцами, хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут – за это время манка настоится и набухнет. После этого добавляем в смесь муку, разрыхлитель, растительное или сливочное масло и замешиваем тесто.

Яблоки чистим от кожуры, удаляем сердцевину, нарезаем на мелкие кусочки. По желанию к измельченным яблокам можно добавить корицу или цедру.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует для этого рецепта брать форму диаметром 26 см (можно взять просто сковороду). Застилаем форму пергаментом, смазываем растительным маслом и выкладываем тесто с яблоками. Можно сразу перемешать нарезанные яблоки с тестом, а можно выкладывать ломтики в форму и заливать тестом.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выпекает шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут.

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